Lorena Andrade, la madre de Ángel: ‘No murió de neumonía, eso es imposible’

Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años que falleció en circunstancias trágicas, continúa en la morgue judicial mientras su familia busca respuestas y justicia. A más de un mes de su muerte, la confusión y el dolor son palpables.

Un Último Adiós que No Llega

El pequeño sigue en la morgue, y su familia, Luis y Lorena, ha experimentado una profunda angustia al recibirlo solo breves horas para despedirse. Su deseo es cremarlo y llevar sus cenizas a casa, pero aún deben esperar.

Contradicciones en la Causa

Desde que se confirmó su deceso, la causa de la muerte ha sido objeto de controversia. Inicialmente, se hablaba de 22 golpes internos en su cabeza, pero recientemente se aseguró que había fallecido por neumonía. “No confiamos en nadie», expresa Lorena, evidenciando su desasosiego.

La Angustia de No Saber

“Todavía no nos entregan a Ángel. Nos están faltando el respeto,” se indigna Lorena ante un nuevo giro en la investigación. Asegura firmemente que su hijo no murió de neumonía, pues los estudios realizados al llegar al hospital mostraban pulmones limpios.

Los Últimos Momentos de Ángel

Ángel llegó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en un estado crítico, donde estuvo conectado a máquinas. Luis y Lorena permanecieron a su lado, esperando un milagro hasta que su cuerpo ya no pudo resistir más. “La doctora nos dijo que era un cuerpo muerto,” relata Luis, lleno de dolor.

Responsables en la Mira

La familia no solo apunta a Mariela Altamirano, la madre biológica, y a su pareja, detenidos por su presunta implicación, sino también a quienes facilitaron la custodia de Ángel. Nombres como Jennifer Leiva, la psicóloga que trabajó en su caso, y el juez de familia encargado de su custodia, generan preocupación e impotencia.

La Búsqueda de Justicia Continua

“No vamos a parar hasta que todos estén presos,” dicen Lorena y Luis, quienes han comenzado a recorrer la ciudad pegando carteles de los que consideran responsables. La incertidumbre y la frustración son sus motores en la lucha por justicia.

Nuevas Revelaciones de la Autopsia

Las últimas investigaciones indican que el fallecimiento de Ángel podría estar relacionado con un edema cerebral resultado de lesiones previas, lo que abre un nuevo capítulo en el caso. Sin embargo, los resultados contradicen la primera autopsia que hablaba de neumonía.

¿Un Future Indeterminado?

Hasta el momento, no se prevén acciones inmediatas por parte de la justicia, que apunta a evaluar el informe final de la autopsia. Mariela Altamirano y su pareja siguen tras las rejas, y la lucha por la verdad se encuentra en un punto crítico.

Un Vínculo Irrepetible

Lorena, quien crió a Ángel desde los dos años, recuerda el vínculo especial que tenían. “No confiamos en nadie,” reitera, rechazo a cualquier tipo de intervención externa en su doloroso proceso.

La Esperanza de un Descanso en Paz

A pesar del inmenso dolor, Lorena y Luis se aferran a la esperanza de que algún día Ángel regrese a su hogar, donde deben cumplir la promesa de protegerlo. “No vamos a permitir que se sigan riendo de nosotros,” concluyen, desafiando la adversidad en su búsqueda de justicia.