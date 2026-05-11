Rescate Heroico de Dos Deportistas Durante la Tormenta en Mar del Plata

Mar del Plata en Crisis: Rescatan a Dos Deportistas en Medio de un Temporal Devastador

La ciudad costera de Mar del Plata enfrenta serios estragos tras un potente ciclón que azotó la zona, poniendo en riesgo a varios deportistas, entre ellos, dos que necesitaron ser rescatados por las autoridades.

Rescate Peligroso en Alta Mar Durante el fin de semana, el fenómeno meteorológico conocido como ciclogénesis convirtió la costa en un escenario de peligro y caos. Dos hombres que estaban practicando deportes acuáticos tuvieron que ser rescatados por la Prefectura Naval luego de encontrarse en apuros por las condiciones adversas del mar.

Ignorando las Advertencias A pesar de las claras advertencias emitidas por los organismos oficiales, los deportistas, de 47 y 53 años, decidieron desafiar el clima y adentrarse en el mar, enfrentando olas de hasta siete metros. Tras ser rescatados, fueron denunciados por poner en riesgo no solo sus propias vidas, sino también la de los rescatistas.

El Operativo de Rescate El procedimiento de rescate se activó gracias a un aviso de un club náutico. Al detectar que los hombres no podían regresar a la orilla con sus tablas parawing, Prefectura Naval organizó un efectivo despliegue, utilizando embarcaciones semirrígidas y patrulleros terrestres.

Dificultades en el Retorno Una vez rescatados, los deportistas no requirieron atención médica. Sin embargo, el regreso de los rescatistas a su base fue complicado debido a las intensas ráfagas y el fuerte oleaje, evidenciando el continuo riesgo en la zona.

Daños Materiales en la Costa Más allá del rescate, la ciclogénesis dejó su huella en Mar del Plata. En la icónica zona del Torreón del Monje, las olas y el viento causaron serios daños, arrasando instalaciones y provocando inundaciones. Videos que circularon en redes mostraron la magnitud de la destrucción, con vidrios estallados y pisos inundados.

Más Consecuencias del Temporal La tormenta también afectó establecimientos cercanos, como gimnasios y restaurantes, que sufrieron serios daños en sus estructuras. En la zona de Playa Grande, el complejo La Normandina fue uno de los más impactados, con severas afecciones en sus locales.