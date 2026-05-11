El Carnicero del GBA: El Pionero en Hacer Riquezas con el Dólar Oficial y Socios del Último Gobierno K

El Enigma de "Carniza": El Pionero de la Mega Estafa del Cepo Cambiario

En medio de un escándalo que podría destapar una multimillonaria estafa relacionada con el cepo cambiario, surge la figura de Sergio Occhiuzzo, conocido como "Carniza", un nombre clave que muchos identifican como el origen de esta compleja trama.

El oscuro entramado que involucra a figuras del kirchnerismo y el massismo ha llevado a la justicia a señalar a Occhiuzzo como un actor central. Varios testimonios lo describen como un pionero en la creación de un circuito financiero vinculado a la política argentina.

Un Carnicero Convertido en Empresario

Con 64 años y originario de San Martín, Occhiuzzo comenzó su carrera con una humilde carnicería cerca del municipio. Sin embargo, sus orígenes como comerciante se ven opacados por las sospechas que lo rodean, apuntando a un notable enriquecimiento que no estaría relacionado exclusivamente con la venta de carne.

Controversias y Lavado de Dinero

Las investigaciones apuntan a que Occhiuzzo estaría vinculado al llamado «Club del Cheque», utilizando sus negocios para emitir facturas falsas y lavar dinero. Su método consistiría en recibir cheques a largo plazo y ofrecer dinero en efectivo a cambio de un alto porcentaje de comisión.

Expansión en el Negocio Ganadero

Con un crecimiento notorio en su clientela y cercanía con la política, Occhiuzzo amplió su imperio al invertir en campos en La Pampa, promoviendo empresas ganaderas administradas por su hija Mariel. Su patrimonio parece haber crecido exponencialmente durante el mandato de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Beneficios del Sistema de Importaciones

A raíz de la pandemia, Occhiuzzo es investigado por sus posibles beneficios derivados del Sistema de Integración de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Las SIMI de 2021, después reconfiguradas en 2022 y 2023 como SIRA, podrían haberle otorgado acceso al dólar oficial, lo que lo llevaría a ganar millones.

Ventas Exorbitantes y Polémicas

Se revela que Occhiuzzo podría haber adquirido un avión en 2021 por un precio significativamente inferior al valor declarado, lo cual incluye el pago de coimas, lo que agrava aún más las acusaciones en su contra. Según fuentes, su compra habría sido sobrefacturada para cubrir sus movimientos dudosos.

Vínculos Policiales y Redes de Protección

Algunos testimonios apuntan a que Occhiuzzo contaba con protección policial que le habría permitido operar con impunidad. Estos rumores de respaldo se entrelazan con la percepción de ser un líder en las finanzas ilegales de la región.

Un Nombre Reconocido en Nordelta

En el exclusivo barrio de Nordelta, Occhiuzzo es conocido como un empresario influyente, organizando charlas con economistas reconocidos y consolidando su poder en la comunidad de negocios. Además, sus encuentros se llevan a cabo en lugares selectos, donde realiza transacciones discretas con importantes empresarios del sector agrícola.

A medida que avanza la investigación, queda en el aire la cuestión de hasta dónde llega la red en la que Occhiuzzo se encuentra involucrado y quiénes son los verdaderos beneficiarios de este esquema financiero enrevesado.