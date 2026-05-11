River y San Lorenzo se enfrentan en penales por un lugar en cuartos del Apertura

River se La Juega en el Monumental: La Búsqueda del Empate ante San Lorenzo

A medida que el segundo tiempo extra comienza, la tensión se siente en el aire del Estadio Monumental. River Plate, con el marcador en 2-1 en contra, se lanza a la caza del empate frente a San Lorenzo.

Un Estadio a Rebozo

En un ambiente electrizante, River Plate se esfuerza por igualar el encuentro. Con el regreso de Giuliano Galoppo, quien reemplazó a Sebastián Driussi, el equipo local busca recuperar terreno. Por su Parte, San Lorenzo también realiza cambios estratégicos; Facundo Gulli fue sustituido por Gregorio Rodríguez, buscando consolidar su ventaja con una defensa sólida.

La Estrategia de River

Con el reloj corriendo en contra, las jugadas se vuelven cada vez más intensas. El equipo dirigido por Martín Demichelis empieza a implementar un juego más ofensivo, intentando desestabilizar la defensa rival. El público, que inunda las gradas, no deja de alentar, creando una atmósfera única que impulsa a los jugadores a dar lo mejor de sí.

San Lorenzo a la Defensiva

El Ciclón, consciente de su ventaja, adopta una postura más defensiva. Cada pase y cada movimiento son cruciales para mantener el liderato en el partido. La incorporación de Rodríguez busca reforzar la línea defensiva, en un intento de bloquear cualquier intento de River por marcar.

En esta fase decisiva del enfrentamiento, el destino del partido se pende de un hilo. ¿Logrará River empatar o San Lorenzo se adueñará de los tres puntos? El espectáculo continúa y el desenlace promete ser emocionante.