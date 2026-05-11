Hombre detenido por amenazar a fieles musulmanes en mezquita de Brisbane

Una alarmante escalada de incidentes antimusulmanes en Australia ha llevado a la comunidad islámica a alzar su voz en defensa de la seguridad en los lugares de culto, tras una amenaza reciente en una mezquita de Brisbane.

Este domingo, un hombre ingresó a la Masjid Taqwa en Bald Hills, Brisbane, y al parecer amenazó a los feligreses, aduciendo que tenía un arma en su automóvil. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el individuo no estaba armado.

Un acto intimidatorio en un lugar sagrado

El Australian National Imams Council indicó que el requerido, de 33 años, generó una situación de pánico al afirmar que poseía un AK-47. Los policías de Queensland lo detuvieron el lunes por perturbar la paz en un lugar de culto y causar molestias públicas.

Un portavoz de la policía enfatizó que no hubo heridos físicos y que el hombre se había fugado antes de la llegada de los agentes. Está programado para comparecer ante el tribunal de magistrados de Brisbane el 22 de mayo.

Comunidad islámica en alerta

El consejo expresó su profunda preocupación por esta situación, calificándola de «profundamente perturbadora» y como una seria violación de la seguridad en un espacio sagrado. El presidente del consejo, Imam Shadi Alsuleiman, subrayó que los lugares de culto deben ser santuario de paz y reflexión, y cualquier ataque o amenaza es inaceptable.

Un problema persistente

Esta no es la primera vez que la mezquita se enfrenta a ataques. Según el consejo, el lugar ha sido víctima de grafitis islamofóbicos y símbolos nazis en ocasiones anteriores. En incidentes separados del pasado septiembre, el Islamic College of Brisbane recibió un correo amenazante y el Arundel mosque, en la Costa Dorada, sufrió un falso aviso de bomba.

El creciente clima de hostilidad

Imam Shadi resaltó que estos episodios reflejan una creciente hostilidad hacia las comunidades musulmanas en todo Australia, alimentada por relatos divisivos en algunos sectores de los medios y de la política. «La seguridad de la comunidad musulmana está siendo socavada y hay una creciente preocupación por la normalización de la intolerancia, las amenazas, la intimidación y los actos de odio hacia los musulmanes y sus lugares de culto», manifestó.

A pesar de la tensión, un portavoz de la policía aseguró que no existe una amenaza continua para la seguridad pública.