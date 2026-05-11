Explosión y fuego en Santa Cruz dejan tres muertos, entre ellos un bebé de dos meses

Una devastadora explosión seguida de un incendio ha dejado un saldo trágico: tres personas fallecidas, entre ellas un bebé de apenas dos meses, y siete heridos en la localidad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.

El siniestro tuvo lugar en un complejo de departamentos, generando el caos y la alarma entre los residentes y las autoridades. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia rápidamente se movilizaron para atender la situación y brindar asistencia a los afectados.

Detalles del Incidente

La explosión ocurrió en un horario donde había varios ocupantes en el edificio, aumentando el riesgo y la magnitud del desastre. Los testimonios de testigos indican un gran estruendo seguido de llamas que rápidamente se propagaron, obligando a los residentes a evacuar en medio de la confusión.

Respuesta de las Autoridades

Equipos de bomberos y ambulancias llegaron al lugar para controlar las llamas y atender a los heridos. Los primeros informes indican que el fuego fue rápidamente controlado, pero la investigación sobre las causas del estallido se encuentra en marcha, en busca de esclarecer los motivos detrás de este lamentable episodio.

Apoyo a las Víctimas

Las autoridades locales están coordinando esfuerzos para brindar ayuda a las familias afectadas. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre la situación y los requerimientos de asistencia para aquellos que lo necesiten.