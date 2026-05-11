Pelea vecinal termina en tragedia: hombre gravemente herido con un machete

Terrible Ataque a Machete en Córdoba: Un Hombre Internado en Estado Crítico

Un violento enfrentamiento en Villa Rivadavia dejó a un hombre de 55 años con lesiones graves y en terapia intensiva, tras ser agredido con un machete durante una disputa con un vecino.

La pelea, que tuvo lugar el sábado por la tarde en la calle Coral al 7700, se desencadenó de manera repentina. La policía recibió un aviso de emergencia y rápidamente se trasladó al lugar, donde encontró al herido que relató cómo la discusión con otro hombre escaló en violencia.

Lesiones Severas y Hospitalización Urgente

Tras la brutal agresión, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Príncipe de Asturias. Allí, los médicos confirmaron que presentaba un traumatismo de cráneo y una herida profunda en el cuero cabelludo.

Debido a la gravedad de su estado, fue necesario que fuera derivado al Hospital San Roque, donde actualmente se encuentra en terapia intensiva bajo cuidadoso seguimiento médico.

Otro Hombre También Resultó Afectado

En el mismo incidente, un hombre de 43 años sufrió lesiones y fue capaz de acudir por sus propios medios al Hospital de Urgencias. Allí, los médicos determinaron que presentaba un traumatismo cerrado de tórax, por lo que quedó en observación para evaluar su condición.

Elementos Secuestrados por la Policía

Los agentes de policía que respondieron a la emergencia aseguraron un machete de mango de madera y un caño metálico que aparentemente se utilizaron durante el enfrentamiento. Ambos objetos han sido confiscados y están bajo la custodia de la Justicia para su análisis.

Reciente Antecedente Violento

Este ataque recuerda otro violento episodio ocurrido hace menos de dos semanas en Granadero Baigorria, donde un hombre también fue herido con un machete durante un intento de robo. En ese incidente, el propietario intentó defender su hogar, resultando gravemente lesionado.