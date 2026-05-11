El Gobierno acelera el envío de pliegos: Tercera ronda con 33 postulantes para la Justicia

Título: Nuevos Nombramientos en la Justicia Federal: El Gobierno Envía 33 Candidatos Clave

Bajada: Con el objetivo de cubrir vacantes críticas, el Ejecutivo pone en marcha el proceso de selección de jueces y fiscales, entre los que se destacan nombres polémicos y estratégicos para el sistema judicial argentino.

El Gobierno argentino se prepara para enviar al Congreso una nueva lista de 33 candidatos que aspiran a ocupar posiciones clave en la Justicia federal. Este grupo incluye a Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien dirige la Administración de Escuchas Judiciales, respaldado por el juez Ariel Lijo, y también a postulantes para la importante Cámara de Apelaciones del Trabajo. Este movimiento se produce mientras se desarrollan audiencias para los 77 nombres previamente presentados en abril ante la comisión de Acuerdos del Senado.

Entrevistas y Proceso Acelerado

La semana pasada, se llevaron a cabo entrevistas en la Cámara alta con 16 candidatos. Este proceso se repetirá entre este miércoles y jueves, aumentando así el número total de aspirantes a aproximadamente 110, todos en busca de ocupar cargos vitales en la Justicia federal antes del inicio del receso invernal.

Envío de Candidaturas

El Gobierno se encuentra listo para enviar un nuevo listado al Senado, con detalles que revelan que algunos candidatos ya han sido aprobados y otros aún están pendientes en el Ministerio de Justicia. Según fuentes cercanas al ministro Juan Bautista Mahiques, se prevé que este envío ocurra entre lunes y martes próximos, acelerando el proceso de selección.

Un Clima de Satisfacción en el Oficialismo

A pesar de la crisis desencadenada por el «Adorni-gate», el oficialismo percibe un avance positivo en el abordaje de una deuda política con respecto a la justicia, específicamente en la cobertura de cientos de vacantes que impactan el funcionamiento de este poder del Estado.

Postulaciones Controversiales

Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien se desempeña al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, es candidato a juez en Lomas de Zamora y tiene conexiones previas con el magistrado Ariel Lijo, responsable de las investigaciones actuales en torno al jefe de Gabinete. Cabe mencionar que su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, ha cerrado una causa que involucraba a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, durante una gira presidencial.

Candidatos Clave para la Cámara de Apelaciones

Entre los postulantes destacados se encuentra Evangelina María Lazala, propuesta para el Tribunal Oral en lo Criminal n° 18 de CABA, quien, de acuerdo a fuentes oficiales, no presenta objeciones para su ascenso. Además, la lista incluye nombres para la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ha estado en el centro de debates por la reciente ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno y resistida por la CGT. Entre los aspirantes se encuentran Diego Fernando Manauta, Diego Javier Tula y Claudio Fabián Loguarro.

Un Cambio en la Transparencia

Sin embargo, muchos de los debates públicos en torno a estos nombramientos pasan desapercibidos debido a un cambio en el reglamento que ahora limita la difusión de información. Antes, los candidatos eran anunciados en diarios y ahora solo se publican a través de la web del Senado. Esta modificación ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y el conocimiento de los aspirantes por parte del público y los legisladores.

Próximas Sesiones en el Senado

El próximo jueves se llevará a cabo una sesión en el Senado donde se contemplará el ingreso de postulantes del listado denominado «pliegos de Presidencia de mayo». Actualmente, hay 77 nombres en proceso de votación, y la última tanda deberá esperar para comenzar las entrevistas con la comisión, liderada por el oficialista Juan Carlos Pagotto.

Los próximos días se centrarán en continuar con las audiencias entre grupos de 16 candidatos, con el objetivo de avanzar en la selección de personal para cubrir las 77 vacantes en la justicia federal.