Mujeres australianas enfrentan juicio en Melbourne por esclavitud en territorio del Estado Islámico en Siria

Un escándalo que sacude a Australia: Kawsar y Zeinab Ahmad enfrentan severas acusaciones por delitos de esclavitud en el contexto del Estado Islámico. Este caso ha captado la atención nacional e internacional.

Dos mujeres australianas, Kawsar Ahmad, de 53 años, conocida como Abbas, y su hija, Zeinab Ahmad, de 31 años, se presentaron ante un tribunal en Melbourne tras ser arrestadas en el aeropuerto de la ciudad por la policía antiterrorista. Los cargos en su contra son serios y están relacionados con supuestos actos de esclavitud en Siria durante el establecimiento del Estado Islámico.

Los Cargos de Esclavitud

La policía sostiene que ambas viajaron a Siria en 2014 junto a sus familiares y que mantuvieron a una mujer en condiciones de esclavitud en su hogar. Además, se les acusa de haber comprado a otra mujer esclava por un monto de 10,000 dólares estadounidenses. La situación ha suscitado una gran polémica sobre las acciones de estas mujeres durante un periodo de gran violencia y barbarie.

El Proceso Judicial

En la audiencia del lunes, la magistrada principal, Lisa Hannan, escuchó los detalles del caso. A pesar de que inicialmente se había considerado solicitar la libertad bajo fianza, ambas mujeres renunciaron a esa opción. La próxima audiencia de Zeinab está programada para el 4 de junio, mientras que Kawsar deberá esperar hasta el 16 de junio para hacer su solicitud.

Expectativas en el Tribunal

El abogado de Kawsar, Peter Morrissey, anticipó que durante la audiencia de Zeinab podrían surgir “otros temas” que influirían en la futura solicitud de fianza de su clienta. Hasta el momento, ninguna de las acusadas ha realizado declaraciones ni ha requerido entrar en una declaración formal ante el tribunal.

Acusaciones de Terrorismo

Las autoridades australianas afirmarán que los delitos están relacionados con actividades terroristas y se espera que se opongan a cualquier intento de liberación bajo fianza. Según documentos judiciales, Kawsar está acusada de ejercer derechos de propiedad sobre una persona, en un contexto de ataque sistemático dirigido contra una población civil.

Detalles Adicionales

Ambas mujeres enfrentan las mismas acusaciones relacionadas con la esclavitud, que, según se indica, ocurrieron entre junio de 2017 y noviembre de 2018 en varios lugares de la provincia de Deir ez-Zur, en el este de Siria. Las acusaciones de Kawsar también incluyen participar en el tráfico de esclavos, lo cual es un delito grave con implicaciones internacionales.