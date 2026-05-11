Cuerpo de hombre portugués hallado dentro de un cocodrilo en Sudáfrica

La misteriosa desaparición de un ciudadano portugués culminó en un descubrimiento escalofriante. Los restos de Gabriel Batista fueron recuperados del estómago de un cocodrilo en el río Komati.

Un suceso trágico en el río Komati

Gabriel Batista, de 59 años, fue arrastrado por las aguas mientras intentaba cruzar un puente parcialmente sumergido. Su vehículo fue hallado en la orilla del río, dando inicio a una intensa búsqueda que había dejado a la familia en un estado de angustia.

Crocodilo sospechoso

La investigación se centró en un cocodrilo de aproximadamente 600 kilos y casi cinco metros de largo, que presentaba un comportamiento inusual y parecía hinchado. “Sabemos que los cocodrilos son menos activos después de una gran comida, lo que explicaría su letargo”, comentó el Capitán Johan Potgieter.

Operativo arriesgado para recuperar evidencias

Las autoridades decidieron sacrificar al cocodrilo para examinar su interior. Fue transportado en helicóptero, tras una complicada operación en la que Potgieter descendió para realizar el procedimiento. Los exámenes confirmaron la presencia de restos humanos en su estómago.

Más que un simple caso de desaparición

Además de los restos de Batista, se encontraron alrededor de seis pares de calzado en el cocodrilo. “No puedo explicar su presencia, pero esto indica que estos reptiles son muy activos en esta región”, afirmó Potgieter.

La historia de Gabriel Batista

Batista, originario de la parroquia de Serra de Água en Madeira, se había establecido en Sudáfrica desde 1975, cuando emigró con sus padres. La familia, presente durante la búsqueda, ha pedido respeto en este doloroso momento mientras las autoridades continúan investigando el caso.