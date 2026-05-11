Trump Descalifica Respuesta de Irán al Plan de Paz: ‘Totalmente Inaceptable’ Ante el Desgaste del Cese al Fuego

La falta de acuerdo en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ha llevado a un nuevo aumento de tensiones, mientras el conflicto sigue dibujando un panorama incierto en la región.

Donald Trump descalificó la respuesta de Irán a una propuesta de paz estadounidense, describiéndola como «totalmente inaceptable». Este intercambio ocurre en medio de una tregua que empieza a mostrar señales de debilidad, con reportes de ataques aéreos en diversas partes de la región.

Propuesta de Paz Estadounidense y Rechazo Iraní

La respuesta de Irán, enviada a través de mediadores paquistaníes, enfatizaba la necesidad de levantar las sanciones de EE. UU., terminar con el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y garantizar el fin del conflicto. La agencia de noticias Tasnim informó que la contrapropuesta iraní también condicionaba la paz a la protección contra futuros ataques a su territorio.

Detalles de la Propuesta de Estados Unidos

Una semana antes, EE. UU. había presentado un memorándum de entendimiento de 14 puntos para resolver el conflicto, el cual incluía la reapertura del estrecho y la fijación de un marco para discutir el programa nuclear iraní. Esta propuesta sugiere un período de 20 años sin enriquecimiento de uranio, la transferencia de material altamente enriquecido y la desmantelación de instalaciones nucleares.

Reacción de Trump y Netanyahu

Trump, tras recibir la respuesta iraní, expresó su descontento, alegando que lleva «47 años jugando con el mundo». En paralelo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que la guerra continuará mientras Irán mantenga su stock de uranio altamente enriquecido.

Riesgos del Material Radiactivo

Netanyahu destacó que el material nuclear debe ser eliminado y que las instalaciones de enriquecimiento necesitan ser desmanteladas. En contraste, Trump adoptó una postura más relajada respecto a la vigilancia del uranio, confiando en que los satélites pueden asegurar su control temporal.

Impacto Regional y Reacciones

La situación ha afectado la estabilidad en la región, con informes de incursiones aéreas en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de un ataque a un barco frente a la costa de Qatar. Tanto Qatar como Kuwait han respondido condenando estas acciones y abogando por la seguridad marítima en la zona.

Perspectivas de un Nuevo Acuerdo

La tensión actual también ha despertado preocupaciones sobre futuras conversaciones nucleares, especialmente en torno a la eliminación de los 440 kg de uranio enriquecido de Irán. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido ayuda en la recolección de material para facilitar un acuerdo.

Desenlace Incógnita

A medida que las conversaciones de paz se estancan, los dos países buscan reafirmar su control sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. El futuro de estas negociaciones, así como la continuación del conflicto, permanecerá en el aire hasta que ambas partes encuentren un terreno de entendimiento.