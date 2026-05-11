Luis Caputo: «La declaración de Adorni no detendrá las inversiones en Argentina»

Luis Caputo Respaldó a Manuel Adorni en Medio de la Controversia

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su apoyo a Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En un momento delicado para el gabinete, Caputo destacó que las discusiones en torno al patrimonio de Adorni no afectarán la confianza de los inversores en Argentina.

El ministro Caputo se mostró optimista respecto al impacto de las acusaciones sobre la economía nacional. En una entrevista, afirmó que «las revelaciones judiciales no afectarán las decisiones de inversión» y subrayó que “nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni”.

Impacto en la Economía: Un Análisis Optimista

Según Caputo, el riesgo país se mantiene en mínimos a pesar de la controversia. “El caso Adorni no está afectando la economía real. La inversión en Argentina sigue siendo atractiva”, aseguró en declaraciones a LN+.

Avance Judicial y Expectativas Claras

El ministro también se refirió a la rápida evolución de la investigación, liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. “Manuel deberá presentar todos sus documentos, y la Justicia no pasará por alto cualquier irregularidad”, comentó, mostrando confianza en el proceso.

Apoyo del Presidente y Coherencia en el Gabinete

Caputo destacó el respaldo contundente del Presidente Javier Milei hacia Adorni, tanto en reuniones privadas como en intervenciones públicas. Milei ha manifestado su intención de mantener a Adorni a su lado, asegurando que «prefiere perder una elección a despedirlo».

Reflexiones sobre la Honestidad y la Gestión

“Si el Presidente considera que Adorni es una persona honesta, su defensa es lógica”, afirmó Caputo, añadiendo que sería trágico que un presidente priorizara la popularidad sobre la justicia.

Proyecciones Económicas: La Inflación en Descenso

En cuanto a la inflación, Caputo anticipó que el índice de abril será «sustancialmente más bajo» que el de marzo, estimando un crecimiento entre 2.5% y 2.8%. “Estamos viendo un proceso de recuperación que se va a intensificar a partir de junio”, anticipó el ministro.

Estabilidad Cambiaria

Respecto al dólar, Caputo destacó que su cotización se mantiene «tranquila», lo que, según él, es una señal positiva de que Argentina se está consolidando como un país serio. En relación a rumores sobre pagos irregulares en el Estado, el ministro los desmintió rotundamente.

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