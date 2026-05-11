Vacantes en la Justicia: La Casa Rosada responde a aliados y avanza en negociaciones

El Oficialismo Acelera el Proceso para Cubrir Vacantes en el Poder Judicial

El Senado se Prepara para la Formalización de Nuevos Candidatos a Jueces y Fiscales

El oficialismo argentino se alista para llevar a cabo una sesión clave en el Senado, donde buscará formalizar el ingreso de nuevos candidatos para cubrir alrededor de 300 vacantes en el Poder Judicial. Esta iniciativa no solo busca avanzar en el trámite, sino también cumplir con el compromiso de presentar nominaciones de jueces, fiscales y defensores provenientes de provincias dirigidas por gobernadores aliados.

Según fuentes del oficialismo, ha resultado complicado lograr las firmas necesarias para los dictámenes de los postulantes que ya han pasado por las audiencias correspondientes en la comisión de Acuerdos. Senadores cercano a La Libertad Avanza han expresado su preocupación por el enfoque del Gobierno, que se habría centrado en candidatos del área metropolitana en lugar de los del interior, en contradicción con acuerdos previos con mandatarios provinciales alineados.

Confianza en un Acuerdo Un representante del oficialismo se mostró optimista, afirmando que “está encaminado”, y aseguró que los candidatos de las provincias están casi listos. Se anticipa que el Gobierno atenderá las solicitudes para cubrir vacantes en distritos como Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán, lo que facilitaría el apoyo de gobernadores de distintos partidos.

Esperando el Ingreso Formal Los senadores aliados han confirmado su disposición a sostener el acuerdo pero insistieron en la necesidad de que las nominaciones ingresen formalmente al Senado. “Si no lo hacen, no habrá dictamen”, advirtió un senador radical, destacando la constante negociación que se da en este proceso.

Etapas de Negociación y Plazos El proceso para cubrir las vacantes se desarrollará en etapas diferenciadas. Antes de las audiencias y la posterior discusión de los dictámenes, se requiere que los pliegos sean presentados formalmente. El oficialismo busca cumplir con el quórum necesario en una sesión programada para este jueves, donde uno de los puntos a tratar será la renovación del juez Carlos Mahíques en la Cámara Federal de Casación Penal.

Agenda del Senado Además de las nominaciones judiciales, la sesión del jueves abarcará temas como la autorización de pago a fondos buitre y el acuerdo de libre comercio con Singapur. En la misma jornada, la comisión de Acuerdos tiene prevista la realización de audiencias para aproximadamente 30 candidatos adicionales, sumándose a los 47 que ya han sido evaluados.