Falleció Luciano Llosa, campeón de surf adaptado que superó adversidades desde los 13 años.

Despide Luciano Llosa: Un Guerrero que Inspiró desde el Mar

La inesperada partida de Luciano Llosa ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Este domingo, el reconocido deportista y activista falleció a causa de una enfermedad terminal que avanzó velozmente en tan solo ocho semanas.

Su círculo íntimo confirmó la triste noticia, expresando el profundo dolor que sienten: “Falleció mi amigo. Estoy devastado. ¡Qué injusto todo, hermano! Lucho era un ejemplo de todo lo que está bien en la vida.” Estas palabras reflejan la admiración y el cariño que muchos le profesaban, viendo en él un símbolo de resiliencia.

Una Vida de Superación y Logros

Luciano Llosa, de 49 años, no solo fue un destacado deportista, sino también un ferviente defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Su historia emblemática, que Clarín compartió recientemente, narra su vida transformada tras un accidente a los 13 años que lo dejó en una silla de ruedas. Sin embargo, esto no lo detuvo; Luciano decidió que la vida tenía mucho más que ofrecer.

Un Campeón en el Agua

Llosa representó a Argentina en tres campeonatos mundiales en California y se consagró campeón en su categoría en 2019, compitiendo en Playa Grande, un lugar emblemático que visitaba frecuentemente.

Visibilidad y Accesibilidad

En el último año, Luciano se volvió viral en las redes sociales gracias a su handbike, conocida como “bici cama.” No buscaba fama, sino generar conciencia sobre la necesidad urgente de rampas de accesibilidad. “Quiero que hagan en todos lados,” decía con fervor, cansado de tener que improvisar para cruzar calles con su hija.

Una Historia de Resiliencia

La vida de Llosa estuvo marcada por un trágico accidente en su adolescencia. Mientras manipulaba un revólver Smith & Wesson 357, un tiro accidental lo hirió gravemente, afectando su médula espinal y cambiando su camino para siempre. A pesar de las complicaciones y la larga recuperación en distintos hospitales, nunca permitió que esto le quitara las ganas de vivir.

El Mar como Refugio

Tras su recuperación, Luciano se mudó a Mar del Plata, donde encontró en el mar la libertad que la tierra a veces le negaba. A lo largo de los años, luchó frontalmente contra la burocracia por recursos para mejorar la accesibilidad, manteniendo siempre su energía y optimismo.

Un Legado de Empatía y Lucha

Luciano Llosa partió rápidamente, pero dejó un mensaje claro: el mar brinda la libertad que a veces la vida cotidiana no ofrece, y la verdadera discapacidad puede estar en la falta de empatía de quienes dirigen el espacio público.