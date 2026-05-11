Escándalo ANDIS: Compras con sobreprecios de hasta el 4239%

La Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones sobre costos escandalosos en productos esenciales para personas con discapacidad. Las alarmantes diferencias en las facturas han puesto en jaque la transparencia en la gestión de recursos públicos.

Un informe interno del Ministerio de Salud, al que pudo acceder el diario La Nación, expone graves irregularidades en las facturas de la ANDIS. Se han detectado diferencias asombrosas que oscilan entre un 1000% y más de un 4000% en los precios de artículos como prótesis, sillas de ruedas y andadores, comparados con los valores de mercado.

Detalles Impactantes del Informe

Entre los casos más llamativos, se menciona la adquisición de un andador cuyos costos superan en un 4239% el precio de referencia. El análisis también resalta «desvíos de precios injustificables» y revela una «red de conexiones societarias y familiares» entre los proveedores, lo que pone en riesgo los principios de competencia y la racionalidad en el uso del gasto público.

Reacciones y Consecuencias Potenciales

La situación ha provocado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del gobierno, evidenciando la necesidad inmediata de una revisión exhaustiva de los procedimientos y controles en la gestión de estas adquisiciones. La comunidad espera respuestas claras que aseguren la correcta utilización de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

El Rol del Periodismo en la Democracia

La revelación de estos datos pone de manifiesto la importancia del periodismo crítico y profesional, que actúa como un baluarte de la democracia y la transparencia. La información veraz y accesible es fundamental para que los ciudadanos exijan rendiciones de cuentas efectivas a sus gobernantes.

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