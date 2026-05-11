Australia organiza vuelo para repatriar a sus ciudadanos afectados por el hantavirus en un crucero de lujo

Vuelven a casa cinco australianos y un residente permanente tras el brote en el barco MV Hondius que ha dejado varias víctimas.

Australia está llevando a cabo la repatriación de cinco de sus ciudadanos, junto con un residente permanente, desde el MV Hondius, el barco implicado en un reciente brote de hantavirus. El vuelo chárter despegará de Tenerife, en las Islas Canarias, rumbo a Perth este martes.

Detalles del Brote y Evacuación

El MV Hondius, que transportaba a 146 personas, llegó a Tenerife el domingo por la mañana. Este viaje se tornó trágico cuando tres pasajeros fallecieron y otros ocho se enfermaron a causa del hantavirus. Para prevenir una mayor propagación, tanto pasajeros como tripulación fueron confinados en sus camarotes.

Plan de Transporte y Cuidados Médicos

Un portavoz del gobierno australiano informó que los evacuados viajarán en un vuelo chárter que también incorpora personal médico para monitorear su salud durante el trayecto. Además, un ciudadano neozelandés se unirá a ellos en este vuelo, que partirá de Tenerife a las 17:00, hora local, el lunes.

Medidas de Seguridad en el Regreso

Los ciudadanos australianos residen en Nueva Gales del Sur y Queensland. La administración estatal se encarga de organizar las medidas de cuarentena necesarias. “La prioridad máxima del gobierno es la seguridad de los pasajeros y de la comunidad australiana”, aseguró el portavoz. Las autoridades locales coordinarán todos los detalles relacionados con la llegada y el transporte.

Aislamiento y Cuidados Específicos

Una vez que aterricen en Perth, los repatriados no podrán tener contacto con el público ya que serán transportados directamente a sus lugares de cuarentena, garantizando así su aislamiento.

Reacciones de las Autoridades

Murray Watt, el ministro de Medio Ambiente, se refirió al incidente como una “situación terrible” para los viajeros y subrayó la importancia de contar con las adecuados procedimientos de cuarentena. “Queremos asegurarnos de que los australianos reciban la atención necesaria, ya que este no es un escenario que hayan provocado”, añadió.

Acerca del Hantavirus

El hantavirus, transmitido a través de roedores, puede causar infecciones serias en humanos. Se contrae usualmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones pueden variar desde enfermedades graves hasta muerte.

Riesgo de Transmisión

A pesar de su gravedad, la transmisión entre humanos es poco común y sólo ocurre en circunstancias de contacto cercano y prolongado, lo que ha llevado a las autoridades australianas a considerar que el riesgo de un brote generalizado se mantiene bajo.