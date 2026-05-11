Ex-ministro polaco huye a EE. UU. tras advertencia de protección en Hungría

El exministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, ha confirmado su llegada a Estados Unidos tras escapar de Hungría, donde había recibido asilo político. Su futuro legal se torna incierto mientras enfrenta serios cargos en su país natal.

Asilo en Hungría y fuga a EE. UU.

Ziobro, quien se encuentra enEE. UU., declaró a la cadenaPolaca Republika: «Llegué ayer y es mi tercera vez recorriendo el país». Este movimiento se da tras haber sido protegido por el gobierno del ex primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante el último año.

Cargos que enfrenta en Polonia

El exministro se enfrenta a hasta 25 años de prisión en Polonia. Las acusaciones incluyen abuso de poder, liderar una organización criminal y malversar fondos destinados a víctimas del crimen para adquirir el software espía israelí Pegasus, que supuestamente utilizó para vigilar a opositores políticos.

Ziobro ha negado todas las acusaciones, alegando que el gobierno centrista de Polonia lleva a cabo una persecución política contra los conservadores.

Un cambio de régimen en Hungría

La situación de Ziobro se complica tras la reciente elección de Péter Magyar como nuevo primer ministro húngaro. Magyar ha declarado que Hungría ya no ofrecerá refugio a fugitivos buscados internacionalmente, citando como ejemplos a Ziobro y a su exdiferente, Marcin Romanowski, ambos acusados de malversar cerca de 40 millones de euros.

Su llegada a EE. UU. y visados sospechosos

A pesar de que se había reportado la revocación de sus pasaportes, incluyendo su pasaporte diplomático, Ziobro logró ingresar a EE. UU. bajo un visado de periodista que al parecer obtuvo relacionado con su trabajo en Republika, donde recientemente fue contratado como comentarista político.

Reacciones en Polonia

El actual ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Zurek, ha manifestado su intención de solicitar aclaraciones sobre cómo Ziobro logró entrar a EE. UU. sin documentación válida y ha afirmado que Polonia buscará su extradición.

Zurek declaró que “no cejaremos en nuestro empeño por que él y Marcin Romanowski enfrenten a la justicia polaca”. Ziobro, por su parte, dijo estar dispuesto a enfrentarse a cualquier tribunal, incluso en EE. UU., donde calificó el sistema judicial como independiente.

Un político polémico

Ziobro fue líder del partido ultra-conservador Soberana Polonia y sirvió como ministro de Justicia y fiscal general de 2015 a 2023. Es reconocido por ser el arquitecto de reformas judiciales controvertidas que provocaron tensiones con la Comisión Europea.