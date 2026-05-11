Luis Caputo: “La declaración de Adorni no afectará las inversiones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció este domingo sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, reafirmando su confianza en el jefe de Gabinete y compartiendo su visión sobre la economía nacional.

En una entrevista con La Nación+, Caputo destacó la postura del Presidente, quien respalda a Adorni, considerándolo una persona honesta. «Si no tuviera esa confianza, sería preocupante», afirmó el ministro, enfatizando que la demora de Adorni en presentar su documentación está afectando la gestión del Gobierno.

Optimismo en la Recuperación Económica

Caputo prevé un periodo de crecimiento a partir de mayo. «Estamos en una fase de recuperación evidente. La industria creció un 5% en marzo comparado con el año pasado y la construcción, un impresionante 12,7%», destacó.

El ministro comentó que, a pesar de que algunos sectores aún luchan por recuperarse, «los índices de consumo y exportación están en niveles récord», lo que sugiere que la mayoría de la población está mejorando su situación económica.

Nueva Propuesta: El «Súper RIGI»

Caputo también habló sobre el proyecto del «súper RIGI», un sistema que ofrecerá aún más beneficios fiscales para atraer industrias subdesarrolladas en el país, como la producción de cobre, crucial para la electrificación y la inteligencia artificial.

Finalmente, el ministro abordó los recientes conflictos relacionados con el financiamiento de las universidades, asegurando que tanto estas como los hospitales universitarios están al día con los pagos, y reclamando que las deficiencias en las rutas se deben a años de corrupción y falta de inversión adecuada.

NOTICIA EN DESARROLLO