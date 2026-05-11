Palazzo arrasa y vence a Portugués con contundente goleada

Con una actuación formidable, Próspero Palazzo arrasó con un 6-1 a Deportivo Portugués, continuando así su ascenso en la tabla de posiciones. ¡Un partido que los fanáticos no olvidarán!

Dominio Total en el Encuentro

Desde el inicio, el «Aguilucho» mostró su intención de dominar el partido, con dos remates potentes de Nahuel Paz y Gabriel Campos que fueron bien interceptados por el arquero rival. La apertura del marcador llegó a los 6 minutos, cuando Gabriel Campos conectó un preciso centro de Agustín Farcy con un cabezazo, estableciendo el 1-0.

Goles en Cascada

Deportivo Portugués intentó reaccionar con un tiro que pasó cerca del poste de Brian Barría a los 11 minutos, pero en el minuto 10, Federico Leguiza amplió la ventaja tras aprovechar un rebote en el área luego de un tiro libre ejecutado por Isaac Esteche.

El Golpe de Gracia

La oportunidad más clara para los visitantes llegó con un tiro libre de Leandro Velázquez, que terminó estrellándose en el travesaño. Sin embargo, Palazzo no dio tregua; Isaac Esteche hizo otro tiro libre que cruzó el área y terminó en el segundo palo, poniendo el marcador 3-0.

Una Segunda Mitad Aplastante

En el complemento, el asedio de Próspero Palazzo continuó. Josué Jara, asistido por Gabriel Campos, anotó dos goles más en los primeros seis minutos, llevando el marcador a 5-0. A pesar de la contundente desventaja, Deportivo Portugués buscó tocar el balón y generar juego, aunque la falta de efectividad fue notoria.

Oportunidades Desperdiciadas

En el minuto 27, los «Lusos» fallaron un penal ejecutado por Enzo Cerdá, que se fue por encima del travesaño. Aun así, Ignacio Caamiña logró descontar en el minuto 35 con un cabezazo tras un tiro de esquina. Sin embargo, Palazzo selló su victoria con un sexto gol, anotado por Axel Ojeda tras otro error defensivo.

Cierre del Encuentro

El partido culminó con un aplastante 6-1 a favor de Próspero Palazzo, que seguirá su lucha por escalar posiciones en la tabla. Una demostración contundente de fuerza y estrategia que dejó una marca en el campo de juego.