Corrupción en Córdoba: De Cristina a Adorni, una nueva narrativa

La conversación pública en Córdoba está atravesando una transformación significativa. Un reciente informe revela que el debate sobre corrupción ha dejado atrás los actores del pasado y se centra cada vez más en figuras del oficialismo actual, con Manuel Adorni como protagonista principal.

Un análisis de datos realizado por la consultora Sicchar pone de manifiesto un giro notable en la discusión acerca de la corrupción en Córdoba. Este informe, titulado “La corrupción cambió de lado – Redes sociales – Córdoba”, examina más de 254 millones de interacciones digitales entre marzo de 2025 y abril de 2026, destacando un cambio que no parece ser pasajero, sino parte de una tendencia en consolidación. En abril de 2026, se evidenció un quiebre claro en la narrativa: las menciones relacionadas con Cristina Fernández de Kirchner disminuyeron notoriamente, mientras que las de Milei y Adorni aumentaron.

Adorni: Del Vocero a Protagonista del Debato

La ascensión de Adorni en el ámbito digital no es resultado de un único evento, sino de una acumulación de factores que han mantenido la conversación activa. Los usuarios han comenzado a enfocarse en propiedades no declaradas, gastos en viajes internacionales y el uso de recursos del Estado, temas recurrentes que sostienen la narrativa en torno a su figura.

Un dato interesante es que esta dinámica se ha visto impulsada más por la interacción en redes que por la cobertura mediática tradicional. Según el informe, en abril de 2026, el volumen de menciones públicas sobre corrupción superó al producido por los medios de comunicación, lo que indica que la ciudadanía está tomando la delantera en la discusión, estableciendo la agenda de manera independiente.

Redefiniendo la Narrativa Política

El estudio también destaca cambios importantes en el lenguaje del debate. Términos como “chorra” y “ladrona”, que históricamente han sido utilizados en el marco del kirchnerismo, han comenzado a ceder terreno ante un nuevo vocabulario que se relaciona con gastos, patrimonio y viajes del actual oficialismo. Según el informe, “el lenguaje acusador ha cambiado de dirección”, reflejando no solo un cambio de actores, sino también una transformación de la retórica política.

Este ajuste en la narrativa política impacta directamente en el núcleo del relato oficialista. La promesa de ruptura con la “casta” ha sido fundamental para el movimiento mileísta; sin embargo, el análisis de Sicchar indica que los usuarios están empezando a vincular a miembros del Gobierno con ese mismo marco discursivo. Esto genera una tensión que podría modificar el posicionamiento del oficialismo en futuros procesos electorales.