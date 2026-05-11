Adorni enfrenta complicaciones legales: la primera indagatoria podría ser por sus viajes al exterior

La polémica entorno al jefe de Gabinete Manuel Adorni se intensifica, mientras las investigaciones judiciales revelan cada vez más detalles comprometedores que podrían afectar al Gobierno.

Investigaciones en Curso por Enriquecimiento Ilícito

El Gobierno y Adorni se enfocan en apenas una de las múltiples causas judiciales que lo involucran, la más mediática y compleja: la acusación de enriquecimiento ilícito. Esta causa ha provocado un aluvión de novedades que circulan rápidamente en redes y medios de comunicación, complicando aún más su situación.

El Viajero en Jet: ¿Quién Pago el Vuelo a Punta del Este?

No obstante, el expediente que podría comprometer seriamente a Adorni en el corto plazo está ligado a su reciente viaje a Punta del Este durante el carnaval. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan si el funcionario incurrió en delitos al volar en un jet privado. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién financió esta costosa experiencia?

Un Viaje Sospechoso con Marcelo Grandio

Adorni viajó con el empresario e imputado Marcelo Grandio, un viejo amigo. En una reciente entrevista, el jefe de Gabinete afirmó haber pagado su pasaje, aunque no ha presentado pruebas que respalden su declaración. Por el contrario, la investigación ha encontrado documentación que indica que los gastos del jet fueron pagados por Grandio y la productora ImHouse, con la que tiene vínculos desde hace tiempo.

Posibles Imputaciones y Crisis Política

Con el llamado a indagatoria de ambos como inminente, el escenario se torna más complicado. La acusación que sobrevuela es «negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública», un delito que podría llevar a Adorni a ser el primer jefe de Gabinete en funciones en enfrentar ese tipo de situación judicial.

La Tensión en el Gabinete y la Defensa de Milei

La supervivencia política de Adorni se encuentra en el centro de un tira y afloja dentro del Gabinete, generando una crisis que ya ha sacudido a la Casa Rosada. Mientras Javier Milei defiende a su funcionario, figuras del oficialismo comienzan a cuestionar la transparencia de Adorni y exigen respuestas sobre sus finanzas sospechosas.

Las Revelaciones de las Auditorías

Las autoridades han comenzado a examinar las cuentas bancarias de Adorni y su esposa, buscando identificar el origen de los fondos que han alimentado su patrimonio. Además, se ha descubierto que recibió transferencias sospechosas de criptomonedas durante su tiempo como funcionario, lo que añade más leña al fuego de las acusaciones.

Construcción de Su Casa: Gastos en Efectivo

Un testigo clave ha revelado que Adorni gastó USD 245,000 en la remodelación de su residencia en el country Indio Cua, pagados en efectivo, lo que podría explicarse como un intento de ocultar la procedencia del dinero. Este dato podría ser crucial para las autoridades que están a cargo de la investigación.

Pruebas que Comprometen al Funcionario

El contratista que realizó las reformas ha proporcionado evidencia que podría condenar a Adorni. La veracidad de estas afirmaciones será fundamental en el futuro del caso, especialmente si se encuentran más pruebas en el celular del contratista que permitan establecer comunicaciones comprometedoras.

Un Futuro Incierto

Mientras las indagaciones continúan, todos los ojos están puestos en la evolución del caso. Los próximos días serán determinantes, y aunque Adorni aún no ha sido formalmente llamado a declarar, parece inevitable que deba hacerlo en un futuro próximo. La presión se intensifica y el tiempo corre en su contra.