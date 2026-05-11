Alerta amarilla por nevadas este lunes 11 de mayo: Provincias en riesgo

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nevadas significativas en dos provincias argentinas. Con la llegada de este fenómeno, es crucial tomar ciertas precauciones para garantizar la seguridad.

Condiciones Previstas para Tierra del Fuego y Santa Cruz

Hoy, el SMN emitió una alerta amarilla debido a la expectativa de nevadas en Tierra del Fuego y en el oeste de Santa Cruz. Este aviso implica riesgos que podrían interrumpir actividades diarias y causar daños potenciales.

Se esperan acumulaciones de nieve significativas, oscilarán entre 20 y 30 centímetros, y en algunas áreas, podrían superar esta cifra. Las nevadas persistirán a lo largo del día, afectando considerablemente estas regiones.

Recomendaciones para la Comunidad

Ante estas adversas condiciones climáticas, el SMN aconseja:

– Evitar salir durante las nevadas, a menos que sea estrictamente necesario.

– Circular únicamente con vehículos equipados para condiciones de hielo y nieve.

– Realizar inspecciones en techos y desagües para evitar acumulaciones peligrosas de nieve.

– Ventilar espacios cerrados para prevenir la acumulación de monóxido de carbono asociado a sistemas de calefacción.

Además, es prudente tener a mano alimentos no perecederos y agua suficiente para al menos tres días, en caso de que las condiciones climáticas interrumpan la circulación.

Clima en Buenos Aires y Otras Provincias

En la ciudad de Buenos Aires, se prevé que las temperaturas oscilen entre 6°C y 16°C. El día comenzará con cielo despejado, con algunas nubes por la tarde. Los vientos alcanzarán hasta 22 km/h. Para mañana, se anticipa un leve aumento en la temperatura y vientos que podrían superar los 50 km/h.

Provincia de Buenos Aires

La jornada también será fresca, con termómetros marcando entre 2°C y 15°C. La mayor parte del día ofrecerá cielo despejado, con nubes en el mediodía y tarde. Las temperaturas aumentarían en tres grados el martes, con pronóstico favorable sin precipitaciones.

Pronóstico en el Interior del País

En otras provincias, se prevé un rango de temperaturas que varía según la región:

– Córdoba: 6°C a 19°C

– Tucumán: 8°C a 19°C

– Santa Fe y Entre Ríos: 5°C a 17°C

– Jujuy y Salta: 6°C a 18°C

– Misiones: 6°C a 17°C

Se destacan mínimas de 6°C y máximas de 20°C en La Rioja, mientras que en Mendoza y San Juan los valores se mantendrán entre 5°C y 20°C.