Wall Street elige una nueva criptomoneda que arrasa en récords: adiós a Bitcoin y Ethereum

El universo de las criptomonedas vive un momento singular. Mientras Bitcoin navega en aguas tranquilas y las tensiones globales impactan los mercados, las stablecoins emergen como los verdaderos protagonistas, alcanzando cifras récord de capitalización.

El último informe de CoinDesk Data revela que el mercado de stablecoins ha alcanzado una impresionante capitalización de 321.000 millones de dólares, con un crecimiento mensual del 1,63%. Este aumento es sobresaliente, ya que se ha mantenido en un ecosistema lleno de incertidumbres e inestabilidad.

Las Stablecoins: Del Especulativo a la Infraestructura Financiera

Históricamente, las monedas estables se utilizaban como un refugio temporal en momentos de alza de Bitcoin. Sin embargo, este panorama está cambiando. La creciente adopción de las stablecoins sugiere que están evolucionando hacia una infraestructura financiera independiente, integrándose cada vez más con el sistema financiero tradicional.

Un Mercado en Crecimiento a Pesar de la Inestabilidad

A pesar de un mercado cripto estancado y los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, el crecimiento de las stablecoins es notable. Esto indica que su valor ya no se basa únicamente en la volatilidad del mercado de criptomonedas.

Tether Lidera el Mercado de Stablecoins

En este entorno competitivo, Tether (USDT) se ha consolidado como el líder indiscutido, alcanzando una capitalización de 190.000 millones de dólares, lo que representa casi el 60% del total del mercado de stablecoins. Su influencia se refleja en más del 73% del volumen de transacciones en plataformas centralizadas.

El crecimiento del marketcap de las stablecoins (en amarillo)

La acción de Tether ha comenzado a asemejarse a la de una institución bancaria dentro del ecosistema cripto. En un movimiento significativo, Tether comprometió 127,5 millones de dólares para auxiliar en la recuperación de fondos tras un hackeo que afectó al Drift Protocol, un gesto que resalta su papel como prestamista sistémico.

La Nueva Lógica del Mercado de Stablecoins

El crecimiento de las stablecoins ya no se limita a la creación de tokens. Ahora, el enfoque se centra en controlar las reservas y la infraestructura de pagos que sustentan el dinero digital. Esto ha llevado a un auge en la tokenización de activos tradicionales, con 26.700 millones de dólares en capitalización solo en abril de este año.

Wall Street Se Une a la Onda de la Tokenización

Los analistas muestran una creciente conexión entre el mercado de stablecoins y las dinámicas financieras tradicionales. Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, señala que la expansión del mercado de stablecoins se ha mantenido robusta, a pesar de las tensiones macroeconómicas.

Ortiz destaca que el capital total del mercado de stablecoins ha superado los 321.000 millones de dólares, mostrando una resiliencia notable. Mientras Tether mantiene alrededor del 68% del mercado, se observa un aumento en las stablecoins que generan rendimiento, especialmente las respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense.

Avances en el mercado de bonos y fondos tokenizados

Con la introducción de una nueva legislación que clarifica el uso de stablecoins, se prevé un mayor interés de bancos y fintechs, facilitando una adopción más amplia y cumpliendo con requisitos regulatorios.

El Futuro de las Stablecoins y la Tokenización

Las proyecciones indican que las stablecoins continuarán ganando terreno como un medio de pago viable en los mercados globales. Se espera que la tokenización se expanda hacia otros sectores como el real estate y el crédito privado, impulsando una adopción generalizada en la era digital.

Tether avanza de manera imparable

Al observar esta evolución, queda claro que el mundo de las stablecoins no es solo una tendencia pasajera, sino una transformación esencial en la forma en que concebimos las finanzas y la regulación en un entorno cada vez más digitalizado.