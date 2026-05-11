Hantavirus: Evacuados en alerta tras un caso positivo y otro con síntomas

Un reciente brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha generado preocupación internacional. Dos pasajeros, uno de ellos asintomático, han sido hospitalizados tras ser evacuados de la embarcación en Tenerife.

La situación se desató cuando uno de los 17 ciudadanos estadounidenses evacuados dio positivo por hantavirus, aunque no presenta síntomas. Este pasajero será llevado a una unidad de biocontención en Nebraska para su monitoreo. En otro incidente, durante un vuelo de repatriación hacia París, un pasajero empezó a mostrar síntomas compatibles con la enfermedad.

Operativo de Repatriación y Aislamiento

Las autoridades francesas han informado que el grupo de pasajeros repatriados a París fue colocado en aislamiento estricto para realizar las pruebas pertinentes tras la aparición de síntomas en uno de ellos. Este despliegue de medidas se ha intensificado desde la llegada del MV Hondius a Tenerife.

Acciones de Salud Pública en Tenerife

Autoridades de salud, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de España, coordinaron un operativo de control epidemiológico al desembarcar el crucero. Hasta ese momento, no había reportes de síntomas entre las más de 140 personas a bordo.

Detalles del Proceso de Repatriación

El avión militar que traslada a los ciudadanos de EE.UU. tiene programado aterrizar en Omaha, Nebraska. Allí, los pasajeros serán derivados a centros especializados para evaluar su posible exposición al virus, según informó Kayla Thomas, portavoz de The Nebraska Medical Center.

Impacto del Hantavirus

Desde el inicio del brote, se han reportado tres muertes, y cinco personas que desembarcaron previamente también resultaron infectadas. Una de las víctimas falleció a bordo, y su cuerpo permanecerá en el barco mientras continúan las operaciones de evacuación y desinfección, que tendrán su próxima parada en Rotterdam, Países Bajos.

Transmisión y Precauciones

El hantavirus se transmite comúnmente por inhalación de partículas contaminadas de excrementos de roedores infectados. Aunque no se propaga fácilmente entre personas, se ha identificado la variante Andes como un posible agente de transmisión interpersonal en casos raros. Los síntomas pueden manifestarse entre una y ocho semanas después de la exposición.

Con información de AP.