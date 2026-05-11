Montadito Piripi: La Tapa de Sevilla que Encantó a Rosalía

¡El Piripi de Sevilla: El Montadito que Enamora a Todos!

El famoso piripi, un delicioso montadito del icónico bar Bodeguita Antonio Romero, se ha robado el protagonismo en Sevilla gracias a la cantante Rosalía, quien no pudo resistirse a su sabor tras su concierto en la ciudad.

Rosalía y su Aventura Gastronómica en Sevilla Durante un sábado lleno de música, Rosalía cautivó a sus fanáticos en un evento gratuito a orillas del Guadalquivir. Pero no solo fue su voz la que atrajo la atención; su elección gastronómica también dio de qué hablar. La artista decidió disfrutar de delicias locales, incluyendo la famosa receta que se sirve en la Bodeguita Antonio Romero. Una Bienvenida Memorables El personal del restaurante, emocionado por su visita, expresó: “Es un honor recibir a Rosalía. ¡Gracias por disfrutar de nuestra cocina! Aquí tienes tu casa siempre que quieras volver por un ‘Piripi’”. Esta declaración refleja la calidez y hospitalidad españolas, además de la significancia del piripi en la cultura local.

¿Qué es el Piripi? Este querido montadito de Sevilla combina sencillez y calidad en cada bocado. Elaborado con los mejores ingredientes, su receta incluye: Filetes de cinta de lomo de cerdo, bacon, queso, rodajas de tomate y una sabrosa mayonesa de ajo, todo entre un pan que crispa a la perfección. Su éxito radica en la frescura de los ingredientes y un toque de destreza en su preparación. Preparación Perfecta del Montadito La clave para un gran piripi es la calidad. Se cocinan las carnes a fuego alto, evitando que se resequen, logrando así un exterior crujiente que se complementa con el sabor suave de la mayonesa. Idealmente, esta última se prepara en casa con ingredientes frescos para realzar el sabor final.

Receta de Piripi: Sencillez y Sabor Para disfrutar de este delicioso montadito en casa, aquí te dejamos una receta fácil: Necesitarás: • 2 panecillos pequeños

• 2 filetes de lomo de cerdo

• 2 lonchas de bacon

• 2 lonchas de queso tipo gouda o havarti

• 2 rodajas de tomate

• 2 cucharaditas de mayonesa de ajo

• Sal y pimienta al gusto

• Aceite de oliva El secreto está en el orden y la calidad al montar el montadito y en gratinarlo hasta que el queso se funda exquisitamente. ¡Sirve caliente y disfruta del auténtico sabor de Sevilla!

Si decides preparar el piripi, asegúrate de disfrutarlo fresco. Si sobra, puedes guardar las sobras cubiertas en papel aluminio en la nevera por un día y recalentar antes de servir.