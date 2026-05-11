Francia detecta hantavirus en un repatriado del crucero

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha revelado que una de las cinco personas repatriadas del crucero MV Hondius ha dado positivo por hantavirus, generando preocupación por la salud de los vacacionistas al regresar a su país.

Tras su regreso a Francia, los pasajeros fueron sometidos a pruebas PCR donde se confirmó el contagio de una mujer que ya presentaba síntomas durante el trayecto de vuelta. Rist advirtió que su estado ha empeorado, y ante la gravedad del hantavirus, el pronóstico es reservado.

Medidas Sanitaria Estrictas

Como precaución, los cinco repatriados permanecerán en aislamiento en el hospital Bichat, donde recibirán monitoreo médico continuo. Durante un periodo de seis semanas, estarán en cuarentena para prevenir un posible brote comunitario, ya que el período de incubación del virus puede extenderse hasta ese tiempo, aunque los síntomas suelen manifestarse antes.

La Situación en España

En España, los 14 pasajeros que compartieron el crucero están recluidos en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla. Hasta el momento, han dado negativo en las pruebas, pero continuarán en habitaciones individuales y sin visitas, con un periodo de aislamiento que podría extenderse hasta 45 días.

Las autoridades sanitarias francesas y españolas están trabajando conjuntamente para contener la situación y garantizar la salud de todos los involucrados.

*Noticia en desarrollo*