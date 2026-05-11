Un niño de dos años lucha tras el incendio que arrasó su hogar: la familia solicita ayuda urgente

Un trágico incendio ha colocado a la familia Barrera en una situación desesperada. Bautista, su hijo menor de solo dos años, lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras en un siniestro que arrasó su hogar.

“Cuando entré a buscar a Bautista, el fuego se abatió sobre mí, y ya no había vuelta atrás”. Así recuerda Ayelén Barrios la noche que cambió su vida para siempre. Desde el 7 de abril, su vida ha girado en torno a curaciones y operaciones en el Hospital Garrahan tras un devastador incendio que consumió su hogar en Monte Grande, Buenos Aires.

La Tragedia en Cuestión de Segundos

Todo comenzó con una simple vela. En un instante, una explosión inesperada de un perfume desató las llamas que transformaron su hogar en cenizas. “Logré sacar a mi hija Anna de cuatro años, pero no pude salvar a Bautista”, relata Ayelén,que vio cómo el fuego devoraba su hogar.

La Lucha por la Vida de Bautista

Bautista, ahora hospitalizado, ha sufrido quemaduras en el 13% de su cuerpo, incluyendo su rostro y su mano derecha, las más afectadas por las llamas. Desde entonces, ha sido sometido a un tratamiento complicado y doloroso, incluyendo injertos de piel y cirugía reconstructiva.

Un Nuevo Comienzo: La Búsqueda de Ayuda

La angustia por la recuperación del pequeño es constante, pero también se centra en una pregunta crucial: ¿Dónde vivirán una vez que Bautista sea dado de alta? “No queremos abusar de la solidaridad, pero no tenemos nada,” expresa Ayelén, quien lucha por reconstruir su vida tras perderlo todo.

Del Caos a la Esperanza

Ayelén pasa sus días casi completamente en el hospital, enfrentándose al dolor y la incertidumbre. Con la ayuda de la comunidad y la Fundación Ferroclub del Nordeste Argentino, ha reunido materiales para levantar una vivienda básica. “Solo queremos un techo seguro para cuando salga del hospital,” dice, consciente del arduo camino que les espera.

Desafíos Económicos y Necesidades Básicas

Sin embargo, la reconstrucción no será sencilla. La familia enfrenta el reto de costear la mano de obra para levantar su nuevo hogar. “El presupuesto más bajo es de 4 millones de pesos, y no tenemos cómo cubrirlo,” explica Ayelén. Su marido trabaja ocasionalmente, pero sus ingresos apenas son suficientes.

El Apoyo de la Comunidad

A pesar de la adversidad, Ayelén se mantiene positiva, agradecida por cada ayuda recibida. Sin embargo, la necesidad de muebles, camas y electrodomésticos se vuelve urgente. “Todo lo que puedan donar es valioso. No tenemos nada,” continúa, reflejando su desesperación y necesidad de apoyo.

*Si deseas ayudar a Bautista y su familia, puedes hacerlo a través de la cuenta Mercado Pago CVU 0000003100087772732371 / alias: solidaridadfcnea a nombre de la Fundación Ferroclub del Nordeste Argentino – Acciones Solidarias.