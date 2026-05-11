PIX y USDT: La Revolución en Pagos QR en la Región

El Banco Central de Brasil ha implementado una resolución que sacude el ecosistema de pagos, particularmente afectando a los usuarios argentinos que recurren a las stablecoins para realizar transacciones. Esta decisión marca un antes y un después en las transferencias internacionales dentro de la región.

Una Medida que Cambia las Reglas del Juego

A través de la resolución 561, Brasil prohíbe el uso de stablecoins como medio para transferencias internacionales dentro del sistema PIX, que ha facilitado a los argentinos hacer pagos en el país vecino. La medida se implementa con el objetivo de aumentar el control financiero y evitar posibles delitos económicos, aunque también refleja intereses económicos más amplios.

Razonamientos Detrás de la Prohibición

Federico Sánchez, director de la consultora Vectorial, comenta que esta acción busca establecer controles más estrictos para el flujo de capitales, ofreciendo trazabilidad en las operaciones de pago internacionales. Según su análisis, el criptoespacio representa un desafío para la soberanía monetaria de Brasil.

Diego Kupferberg, analista de Banca y Fintech, señala que la acción del Banco Central era un paso inevitable ante el creciente uso de stablecoins, que actualmente representan el 90% del mercado cripto brasileño, moviendo entre 6,000 y 8,000 millones de dólares mensuales.

Impacto en el Turismo Argentino

La prohibición afectará significativamente a los turistas argentinos, quienes gastaron alrededor de 8 millones de dólares diarios en Brasil el verano pasado. Ahora, deberán adaptarse a un nuevo sistema que limite la eficiencia de sus pagos.

Consecuencias para las Billeteras Virtuales

Las aplicaciones que facilitaban el uso de stablecoins para liquidar consumos en reales se verán directamente perjudicadas. Con la imposición de esta nueva norma, el costo operativo de enviar dinero a Brasil aumentará, afectando especialmente a los usuarios que buscan alternativas ventajosas.

Los Ganadores y Perdedores de la Nueva Normativa

La medida beneficia a los bancos, que han estado en la carrera de pagos digitales, mientras que las fintech no bancarias como Belo deben replantear sus estrategias. Algunos expertos prevén que se buscarán alternativas, como asociaciones con países limítrofes que ofrezcan menos fricción cambiaria.

Un Futuro Digital: ¿Drex a la Vista?

La regulación también sugiere un posible avance hacia la creación de un real digital, conocido como Drex, que correría sobre la infraestructura de PIX. Este movimiento podría ofrecer una solución para desdolarizar los pagos en la región y proteger la economía brasileña.

La Batalla por el Control Monetario

A medida que el ecosistema de pagos evoluciona, la lucha por el control de las monedas y los sistemas de compensación se intensifica. Los gobiernos están atentos a las nuevas alianzas privadas que podrían dominar el dinero digital en el futuro, lo que subraya la necesidad de iniciativas reguladoras efectivas.

El Banco Central de Brasil se encuentra en una encrucijada, enfrentando el desafío de mantener el control en un entorno donde el uso de stablecoins y criptomonedas busca expandirse. La victoria en esta batalla definirá el futuro del dinero digital en toda la región.