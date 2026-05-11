Antes de la Cuarta Marcha Universitaria, la UBA ofrecerá clases públicas en diversas facultades

La Universidad de Buenos Aires se prepara para una importante jornada de clases públicas este lunes 11 de mayo, en el marco de la inminente cuarta Marcha Universitaria que se llevará a cabo el martes. Con esta iniciativa, buscan enfatizar la necesidad urgente de implementar la Ley de Financiamiento Universitario.

Este lunes, la UBA será el escenario de una serie de clases abiertas que se realizarán en diversas facultades, buscando visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario. Este reclamo surge ante la falta de posicionamiento del Gobierno nacional en cuanto a las fuentes de financiamiento, lo cual afecta el correcto funcionamiento de las instituciones educativas.

Detalles de las Clases Públicas en la UBA

Las actividades comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 19, abarcando las sedes de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, donde se abordarán temáticas específicas de cada carrera.

Ciencias Económicas

En Económicas (Av. Córdoba 2122, CABA), se dictarán clases de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1 por la mañana de 9 a 11, y de 17 a 19, se ofrecerán Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores.

Facultad de Derecho

Desde las 10 en Derecho (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA), el decano Leandro Vergara se presentará en las escalinatas, compartiendo su visión sobre la situación actual.

Medicina y Odontología

En Medicina (Paraguay 2155, CABA), a partir de las 11:30, el decano Luis Ignacio Brusco se unirá a sus colegas de Odontología y Farmacia y Bioquímica, Pablo Rodríguez y Pablo Evelson, para compartir sus reflexiones en un acto en conjunto.

Ciencias Veterinarias

La Facultad de Ciencias Veterinarias (Av. Chorroarín 280, CABA) presentará una clase a cargo de su decano Alejo Pérez Carrera a las 13, sobre Topografía de la región del antebrazo, dictada por el profesor y veterinario Carlos Blanco.

Convocatoria Nacional para la Marcha Universitaria

La movilización del martes, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a actores fundamentales del sistema educativo, busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las denuncias sobre una caída del 45,6% en las transferencias gubernamentales al sistema universitario destacan la urgencia de este reclamo, que impacta negativamente en el desarrollo académico y científico.

Postura del Gobierno

En una entrevista reciente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que «con las universidades está todo al día», desestimando las denuncias sobre la falta de recursos para los hospitales. A su vez, un vocero de la Casa Rosada calificó la marcha como “otra movilización opositora”, minimizando los reclamos de la comunidad educativa.