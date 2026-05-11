Piguillem gana apoyo interno y acelera su estrategia para la intendencia de Córdoba

El concejal radical Sergio Piguillem inicia su camino hacia las elecciones municipales de 2027 con un fuerte apoyo interno. En un encuentro organizado por “La Generacional”, reunió a líderes territoriales y militantes, quienes respaldaron su aspiración de convertirse en el próximo intendente de Córdoba.

La cita tuvo lugar en la Seccional 11 y reunió a representantes de las 14 seccionales de la capital cordobesa, marcando un esfuerzo notable para reestructurar la oposición frente al peronismo regional. Dirigentes de diversas corrientes internas, como el alfonsinismo, el mestrismo y el angelocismo, coincidieron en la urgencia de crear una alternativa sólida al oficialismo.

Un sueño colectivo en el radicalismo

Piguillem expresó que su candidatura trasciende lo personal; se ha convertido en “un sueño colectivo» que desea revitalizar el gobierno radical en la ciudad. «El radicalismo debe volver a gobernar Córdoba», proclamó ante sus seguidores, enfatizando la importancia de unir fuerzas para alcanzar ese objetivo.

Construyendo unidad en la diversidad

El líder radical planteó que es crucial superar las disputas internas que históricamente han afectado al partido y valoró la diversidad como una fortaleza. “Todos somos radicales; nuestra diversidad es esencial para retomar el control de Córdoba”, afirmó. Sugirió que su proyecto político se basa en la cercanía con la comunidad, incluyendo a vecinos, cámaras empresariales y asociaciones intermedias, buscando una propuesta más inclusiva que trascienda las divisiones partidarias tradicionales.

Críticas al actual gobierno municipal

Piguillem no perdió la oportunidad de criticar la gestión del intendente Daniel Passerini. Denunció que Córdoba enfrenta serios problemas de infraestructura, “los servicios son deficientes y excesivamente costosos”, reseñó. Especialmente se refirió a la situación de las calles, el sistema de recolección de residuos y el transporte urbano. “Los cordobeses esperan interminablemente por colectivos que no llegan”, señaló.

Además, acusó a la administración municipal de improvisar ante diversas problemáticas urbanas. “Passerini está actuando con falta de planificación, picoteando soluciones”, agregó. A la vez, resaltó la importancia del legado radical y recordó las gestiones de líderes históricos como Ramón Bautista Mestre y Rubén Américo Martí, quienes dejaron una huella imborrable en el desarrollo de la ciudad.