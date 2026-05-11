Nutricionista alerta sobre riesgos de la picada: ‘¡Cuidado con lo que comes!’

La nutricionista Nadia Hrycyk advierte sobre los peligros de los fiambres. En una reciente conversación, destacó que disfrutar de una picada puede tener más consecuencias de lo que pensamos.

Un aperitivo clásico como la picada, que combina salame, queso y jamón, puede resultar más peligroso de lo que muchos creen. Durante su intervención en LN+, Hrycyk enfatizó que, aunque pueden ser deliciosos, los fiambres deben consumirse con precaución ya que no son conocidos por ser alimentos saludables.

“El principal riesgo de las carnes procesadas, donde se encuentran los fiambres, es la cantidad de colorantes y conservantes que contienen”, explica Hrycyk. La especialista advierte que un consumo regular de apenas 50 gramos al día puede aumentar notablemente la probabilidad de contraer cáncer de colon o recto.

La posición de la OMS sobre los fiambres

La preocupación de Hrycyk se sustenta en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa a las carnes procesadas en el grupo 1 de alimentos con alta evidencia científica de ser cancerígenos, al lado del tabaco y el asbesto.

¿Qué son las nitrosaminas?

“El principal compuesto relacionado con enfermedades es la nitrosamina, que también es responsable de la coloración rosada de estos productos”, añade la nutricionista. Hrycyk aclara que el riesgo depende directamente de la frecuencia de consumo: “Si lo hacemos a diario, el peligro se multiplica”.

Alternativas saludables para disfrutar

Durante su exposición, Hrycyk también propuso alternativas para mitigar los efectos adversos del excesivo consumo de fiambres. La clave, asegura, es nutrir nuestra mucosa intestinal a través de alimentos ricos en fibra.

¿Qué alimentos favorecen la salud intestinal?

Las frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales como el arroz yamaní son opciones excelentes para incorporar en nuestra dieta. “Las ensaladas con pasta fría también son populares, pero no aportan fibra. Al enfriarse, el almidón se gelatiniza, lo que evita picos de azúcar en sangre”, precisó.

El papel del queso en la picada

En relación a los quesos, Hrycyk destacó que tienen una maduración más natural en comparación con las carnes procesadas. “Puedes optar por añadir zanahorias y aceitunas a tus picadas en lugar de fiambres”, sugirió.

Finalmente, la nutricionista concluyó: “No se trata de temerle a todos los alimentos, sino de informarse adecuadamente sobre nuestra alimentación”.