El PRO se aleja del Gobierno: ‘Mejorar números no significa mejorar vidas’

En un comunicado impactante, el PRO critica al Gobierno de Javier Milei y llama la atención sobre las «fuerzas internas» que obstaculizan el progreso.

Este domingo, el PRO lanzó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, distanciándose del Gobierno de Javier Milei y enfatizando la presencia de “enemigos internos”. Si bien no se mencionan nombres, el texto alude a las investigaciones por enriquecimiento ilícito que han salpicado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Llamada a la Unidad Frente a los «Enemigos del Cambio»

Uno de los fragmentos más destacados del comunicado reitera que el cambio enfrenta a «dos enemigos», alineando tácitamente al kirchnerismo y a La Libertad Avanza. «El cambio tiene dos enemigos: el populismo que promete mucho pero destruye todo, y aquellos que frenan el cambio desde adentro con arrogancia y pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer», se afirma en el texto titulado “Manifiesto Próximo Paso”.

Una Crítica a la Desigualdad Social

Adicionalmente, el PRO aborda la crítica situación económica que afecta a gran parte de la población, contrastándola con el estilo de vida de los altos funcionarios del Gobierno. «Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore», declara el comunicado. «Eso duele y desgasta, y cuando ese dolor no se escucha, se siente aún más”.

Compromiso con la Transparencia y el Futuro

El PRO refuerza su postura de que apoyar el cambio no significa aceptar todo, especialmente conductas que van en contra de los principios prometidos. “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal. Es señalar lo que hace falta y reclamar lo que se prometió”, sostuvo el texto.

Perspectivas Futuras en un Clima de Disputa

El comunicado concluye con una clara promesa: «El próximo paso es asegurarse de que el cambio realmente impacte en la vida de las personas». Se anunciaron planes para mejorar las infraestructuras y los servicios públicos, destacando la importancia de una vigilancia continua por parte del PRO en la gestión pública.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza ha sido tensa en los últimos tiempos, y la falta de diálogo entre Javier Milei y Mauricio Macri hace que el panorama político sea aún más incierto. En semanas venideras, la necesidad del apoyo del PRO en el Congreso será crucial para avanzar en propuestas como la eliminación de las PASO.