PRO critica a Adorni: ‘El cambio se frena por soberbia y sacrificios exigidos a otros’

En un contexto de tensión política, el PRO ha emitido un comunicado enérgico que critica a quienes consideran obstáculos para el progreso, llamándolos "enemigos del cambio".

Críticas al interior del partido y a fuerzas opositoras

Este domingo, el PRO, bajo la dirección de Mauricio Macri, se pronunció en redes sociales, haciendo referencia a los «enemigos del cambio» que, según ellos, obstaculizan el avance desde dentro mediante la soberbia y la arrogancia. A esta crítica se suma la situación judicial de Manuel Adorni, quien está bajo investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, lo que alimenta la tensión entre el Gobierno y sus aliados.

Detección de dos tipos de enemigos

En su declaración, el partido amarillo identificó dos tipos de adversarios al cambio: el «populismo de siempre» que promete mucho sin cumplir, y quienes frenan el progreso desde el interior del partido, pidiendo sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a hacer. “Y cuando ese dolor no se escucha… duele”, expresaron, enfatizando la importancia de escuchar y respetar los sacrificios ajenos.

El verdadero apoyo al cambio

Desde el PRO, subrayan que apoyar el cambio implica señalar lo que falta y ser completamente honesto, incluso cuando la verdad sea dolorosa. Aseguran que la lealtad verdadera radica en demandar lo prometido que aún no ha llegado.

Un recordatorio del momento de cambio

El manifiesto también recuerda que los argentinos decidieron cambiar cuando el país tocó fondo, eligiendo enfrentar un dolor conocido por uno nuevo en busca de un futuro mejor. El partido hizo hincapié en su compromiso de estar al lado del cambio, sin especulaciones ni miradas externas.

Reconocimiento de hechos y necesidades pendientes

El comunicado admite algunos avances en la situación, pero aclara que “empezar no es llegar”. Hay una gran diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la calidad de vida cotidiana de la gente, dejando claro que esta discrepancia genera desgaste social.

Demandas concretas para el futuro

Finalmente, el PRO establece que su próximo objetivo es asegurar que el cambio se traduzca en mejoras tangibles. Esto incluye más infraestructura, atención sanitaria y educación de calidad. Enfatizan la necesidad de proteger lo que ya se ha logrado y completar lo que falta, apoyando a gobernadores en su petición por el regreso de la obra pública.

“Que el cambio cambie tu vida”, concluyeron, expresando su visión de un futuro en el que cada argentina y argentino sienta las mejoras en su vida diaria.