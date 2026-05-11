Wanda Nara y Maxi López protagonizan una divertida serie: ‘Una parodia de nuestra vida’

Wanda Nara y Maxi López Deslumbran en "Triángulo Amoroso": El Estreno que Promete

La anticipada serie "Triángulo Amoroso", con los exesposos Wanda Nara y Maxi López como protagonistas, debutará este lunes 11 de mayo a las 22:14, entre "Pasapalabra" y "Gran Hermano", en todas las redes sociales de Telefe y en su señal abierta.

Una Microficción Innovadora Esta producción de Telefe Studios se compone de 25 episodios cortos, cada uno con una duración de un minuto y medio. Concebida para plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, la serie también tendrá una emisión semanal en la televisión tradicional.

La Sinopsis: Entre la Realidad y la Ficción En esta emocionante microficción, Nara y López interpretarán versiones de sí mismos, reviviendo la dinámica de su relación, marcada por la separación en 2013 y sus tres hijos en común. El conflicto surge cuando descubren que sus contratos incluyen una cláusula que los obliga a besarse, lo que desata una serie de tensiones y escándalos mediáticos que desafían los límites entre la vida real y la actuación.

El Talento del Elenco Acompañan a la pareja protagonistas un talentoso elenco que incluye a Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, y César Bordón, entre otros.

Wanda Nara Reflexiona sobre su Nuevo Desafío Desde Montevideo, donde se encuentra rodando su película debut, «¿Querés ser mi hijo?», Wanda comparte su entusiasmo por este nuevo proyecto. Después de casi dos décadas ante las cámaras, da un paso hacia la ficción, mostrando una faceta diferente de su personalidad. “Soy Wanda en la serie. Verán mi humor y carisma, lo que me hace única”, afirma la actriz sobre su interpretación.

Un Rodaje Intenso Wanda revela que el rodaje de «Triángulo Amoroso» fue ágil y desafiante: “Grabamos 25 capítulos en solo cuatro días, lo que fue increíble”, añade emocionada. Contrasta esto con su próximo rol en la película, donde tendrá que salir de su zona de confort para interpretar a una mujer diferente, Lucía.

¿Segunda Temporada a la Vista? Aunque la serie apenas se ha estrenado, Nara ya sugiere la posibilidad de una continuación. “El final es abierto, y creo que ya están empezando a escribir más episodios”, anticipa con optimismo.

Equilibrando Roles Entre sus múltiples responsabilidades como madre, empresaria y actriz, Wanda enfatiza la importancia de priorizar. “Mis hijos son lo más importante. Tengo la fortuna de poder trabajar y cuidar de ellos”, concluye.

Descubre cómo esta multifacética figura logra equilibrar su vida personal y sus nuevas ambiciones en "Triángulo Amoroso", un proyecto que promete ser un reflejo auténtico y divertido de sus vivencias.