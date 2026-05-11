Futbolista de selección mundialista bajo investigación por agresión sexual

Un escándalo sacude al fútbol internacional con la investigación de un jugador de la selección de Cabo Verde por una grave denuncia de agresión sexual durante un torneo amistoso en Nueva Zelanda. Los detalles revelan un caso que podría afectar el camino del equipo hacia su primera Copa del Mundo.

Investigación abierta tras denuncia grave

La Policía de Nueva Zelanda investiga a un futbolista de Cabo Verde luego de recibir una denuncia de agresión sexual que habría tenido lugar durante el FIFA Series 2026 en marzo. El caso fue oficialmente reportado el 10 de abril y se da en el contexto de la histórica participación del equipo en el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según un informe exclusivo de New Zealand Herald, las autoridades han solicitado grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde se produjo el incidente, que ha dejado a una de las afectadas en una situación de gran vulnerabilidad.

Detallando el incidente en el contexto del torneo

La presunta agresión ocurrió tras un partido amistoso entre Cabo Verde y Chile, disputado el 27 de marzo en el Eden Park de Auckland. Este evento formó parte de un cuadrangular que incluía a Finlandia y Nueva Zelanda, en un torneo íntegramente organizado por la FIFA. Según una fuente cercana a la denunciante, ella ha luchado intensamente para sobrellevar la situación.

Cabo Verde en el cuadrangular y su desempeño

El seleccionado caboverdiano llegó a Nueva Zelanda entre el 22 y 23 de marzo. En el torneo, pasó por una derrota ante Chile (4-2) el 27 de marzo y logró una victoria en penales contra Finlandia después de empatar 1-1 en tiempo regular. Sin embargo, terminó en último lugar del cuadrangular, acumulando solo un punto.

El torneo fue uno de los nueve eventos internacionales simultáneos organizados por la FIFA, destinado a ofrecer competencias de alto nivel a diversos equipos alrededor del mundo.

Reacciones y preocupaciones de las autoridades

Las autoridades neozelandesas han confirmado la apertura de la investigación en relación con la denuncia, aunque han aclarado que no pueden comentar los detalles en esta etapa. La FIFA, por su parte, ha decidido no emitir comentarios oficiales mientras continúe la investigación, aunque expresó su preocupación al respecto.

El camino hacia el Mundial y la importancia del equipo caboverdiano

La controversia surge justo antes de la histórica participación de Cabo Verde en el Mundial, donde formará parte del Grupo H junto a potencias como España, Uruguay y Arabia Saudita. Su debut está programado para el 16 de junio en Atlanta, un evento que marca un hito para esta nación de apenas 525,000 habitantes.

A pesar de la presión, Cabo Verde logró clasificar al Mundial, destacándose en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas, donde lideró con 23 puntos, dejando atrás a Camerún y otras naciones.

Estrellas del equipo y el futuro

Entre las figuras más destacadas de la selección se encuentran Dailon Livramento y Nuno Da Costa, quienes han demostrado un excelente rendimiento en sus clubes europeos. Livramento, en particular, fue crucial en la clasificación al Mundial, anotando goles clave en los partidos de eliminatorias.

El equipo debe enfocarse no solo en la preparación futbolística, sino también en superar las adversidades fuera del campo mientras se dirigen a su debut en el escenario mundial, bajo la sombra de esta grave denuncia que ha captado la atención del mundo del deporte.