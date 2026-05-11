Actualiza tu prestador en PAMI: Guía rápida y sencilla

El PAMI ha informado a sus beneficiarios sobre los procedimientos actualizados para acceder a atención médica en centros de salud. Con este nuevo enfoque, los afiliados pueden encontrar de manera más sencilla el soporte que requieren en casos de emergencia o internación.

¿Cómo Confirmar Tu Centro de Atención?

Para identificar tu prestador médico asignado, tenés dos opciones digitales:

– Utilizando la Aplicación PAMI en tu teléfono móvil.

– Visitando el sitio web oficial en www.pami.org.ar/mi-cartilla.

Pasos para Cambiar de Prestador

Si necesitás modificar tu prestador médico, podés iniciar el trámite de forma online a través de la sección de prestadores en la página oficial. También es posible hacerlo en persona en la Agencia PAMI correspondiente, aunque es necesario obtener un turno previamente en turnos.pami.org.ar.

Existen plazos que debés considerar para asegurar que el cambio se realice efectivamente:

– Si el trámite se realiza entre el 1 y el 20 del mes: el cambio se hará efectivo el primer día del mes siguiente.

– Si se realiza entre el 21 y el 30/31 del mes: el cambio se reflejará en el mes siguiente.

Consideraciones Importantes

El PAMI ha señalado un aspecto crucial: no es posible cambiar de prestador mientras se está internado. Esta modificación debe hacerse antes de la internación o después del alta para garantizar la continuidad en la atención médica.