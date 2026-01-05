Critics Choice Awards 2026: Ganadores y el destino de Belén, de Dolores Fonzi

Todo lo que ocurrió en los Critics Choice Awards 2026

La noche del 4 de enero marcó el inicio de la temporada de premios del 2026 en el prestigioso Critics Choice Awards, donde se destacó lo mejor del cine y la televisión.

Una celebración grandiosa en Santa Mónica

El evento tuvo lugar en el icónico Barker Hangar de Santa Mónica, Los Ángeles. Más de 600 críticos y periodistas de la Critics Choice Association participaron en la votación para premiar los talentos más destacados. Este año, la ceremonia fue conducida por la actriz y comediante Chelsea Handler por cuarto año consecutivo.

Novedades y categorías destacadas

Una de las grandes sorpresas de esta edición fue la inclusión de cuatro nuevas categorías, que abarcan: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco y Mejor Sonido. En total, se premiaron 23 categorías en cine y 21 en televisión.

Presencia argentina en la gala

La comunidad argentina brilló en los premios con la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que competía en la categoría de mejor película en lengua extranjera. Fonzi fue vista en la alfombra roja junto a su pareja, Santiago Mitre, quien hace tres años estuvo en la misma posición con Argentina, 1985.

Emocionantes momentos de la noche

Dolores Fonzi se sentó junto a la actriz Jessica Biel, quien estaba nominada a mejor actriz en una miniserie por The Better Sister. A pesar de no llevarse el premio, ambas actrices se convirtieron en el foco de atención cuando la cámara las capturó.

Resultados de las premiaciones

El galardón de mejor película en lengua extranjera se otorgó a la brasileña El agente secreto, dejando sin suerte a la producción argentina. La gala también se destacó por la victoria de la miniserie Adolescence, que arrasó con cuatro premios, incluyendo el de mejor miniserie.

Los ganadores de la noche

A continuación, algunos de los premios más destacados de la ceremonia:

Mejor Reparto y Ensamble

Francine Maisler – Pecadores (Warner Bros.)

Mejor Comedia

¿Y dónde está el policía? (Paramount)

Mejor Actriz en una Miniserie o Película de Televisión

Sarah Snook – All Her Fault (Peacock)

Mejor Actor en una Miniserie o Película de Televisión

Stephen Graham – Adolescence (Netflix)

Mejor Actor/Joven Actor

Miles Caton – Pecadores (Warner Bros.)