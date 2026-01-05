El PJ unifica su postura y se distancia de Maduro

La respuesta inmediata del peronismo argentino frente a la reciente escalada militar de Estados Unidos en Venezuela evidencia tanto unidad en la condena como complejidades en sus relaciones políticas.

El Partido Justicialista, liderado por Cristina Kirchner, expresó su rechazo a la intervención militar, destacando que se trata de una violación del derecho internacional. Esta postura busca reafirmar el respeto a la soberanía regional y evitar confusiones sobre un posible respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

Reacción Unánime en el Peronismo

Desde el inicio del conflicto, el peronismo se manifestó enérgicamente. En un comunicado, el Partido Justicialista señaló que el ataque estadounidense representa una grave amenaza para América Latina y contradice los principios de no intervención. “Repudiamos los bombardeos en Venezuela, que infringen la Carta de Naciones Unidas y por eso reafirmamos los valores de paz y soberanía”, se menciona en las redes sociales del partido.

Kicillof se Suma a la Condena

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apoyó la postura de rechazo, subrayando que la acción militar de EE. UU. altera la estabilidad regional y representa una grave violación de los derechos internacionales. Kicillof, en su mensaje, enfatizó la importancia del diálogo internacional en la defensa de la soberanía, contrastando su postura con la de Javier Milei, quien aplaudió la intervención.

Frente Renovador se Alínea con la Defensa de la Soberanía

El Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa, también se pronunció contra la intervención militar. En un documento titulado “La democracia no se impone por la fuerza”, la agrupación expresa su rechazo categórico a cualquier invasión por parte de EE. UU., reiterando que las disputas internas deben resolverse por la voluntad del pueblo venezolano.

Compromiso con la Justicia y la Transparencia

El frente recordó su llamado anterior a la transparencia electoral en Venezuela, argumentando que ninguna irregularidad justifica una invasión. Declararon que la acción de Trump es un acto “antidemocrático y unilateral”, resaltando su compromiso con mecanismos democráticos y pacíficos.

Polarización Política y Dividendos del Conflicto

El posicionamiento de cada agrupación ha desatado una ineludible polarización en el ámbito político argentino. Mientras el presidente Javier Milei considera la detención de Maduro como un avance, sus declaraciones fueron utilizadas para criticar al kirchnerismo por sus viejas asociaciones con el gobierno venezolano.

Historias Paralelas entre Venezuela y Argentina

La relación entre el kirchnerismo y Venezuela ha sido compleja. Desde el ascenso de Néstor Kirchner y la alineación con figuras como Chávez y Lula, hasta la creciente desconexión ante el deterioro institucional en Caracas. La oposición ha utilizado este vínculo para cuestionar al peronismo, advirtiendo de un posible destino similar para Argentina.

Con el ataque de EE. UU., la discusión sobre la relación con Venezuela ha resurgido en el ambiente político argentino, reavivando viejas divisiones y tensiones en el contexto actual. La postura del peronismo destaca un compromiso con la soberanía y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en un momento crucial para la política regional.