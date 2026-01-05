4 de enero: Día Nacional del Periodista en México, su significado y origen

El 4 de enero: Día Nacional del Periodista en México

Cada 4 de enero se conmemora en México el Día Nacional del Periodista, una oportunidad para rendir homenaje a la figura de Manuel Caballero, pionero del periodismo moderno en el país y defensor de la libertad de expresión.

Este día, establecido en 1954 por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, destaca la valentía de quienes han caído en el ejercicio de su labor periodística, en un contexto donde informar puede representar un gran riesgo.

Manuel Caballero: Un ícono del periodismo mexicano

Manuel Caballero, nacido en 1849 en Tequila, Jalisco, es reconocido como el padre del periodismo moderno en México. Su labor fue fundamental en una época marcada por la represión del régimen de Porfirio Díaz. Caballero, que inició su carrera en 1876, introdujo géneros como la crónica y el reportaje, cambiando la forma de informar en el país.

Un legado en tiempos de censura

Atraído por la pasión de comunicar, Caballero enfrentó obstáculos significativos, especialmente con la promulgación de la Ley Mordaza en 1882, que penalizaba las críticas al gobierno. Sin embargo, su dedicación a la defensa de la soberanía y la libre expresión lo llevó a fundar publicaciones como Mercurio de Occidente y Estrella Occidental, a menudo utilizando seudónimos para proteger su identidad.

El contexto histórico de la represión periodística

La represión de la prensa se intensificó al inicio del gobierno de Porfirio Díaz en 1884. A pesar de los ataques hacia aquellos que osaban criticar el régimen, un grupo de valientes periodistas logró mantener una postura crítica. Publicaciones como El Demócrata y Regeneración, fundada por los hermanos Flores Magón, surgieron como voz de resistencia en medio del silencio impuesto.

Recordando a los caídos

La figura de Caballero es un símbolo de lucha y sacrificio. Se destacó por ofrecer una nueva forma de abordar el periodismo, influenciando generaciones posteriores. La historiadora Laura Edith Bonilla de León define su impacto así: «Manuel Caballero fue un periodista mexicano del siglo XIX. Con él, la palabra tomó forma y color, otorgando al periodismo una nueva vida». Caballero falleció el 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México.

Compromiso actual con la protección de periodistas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra este día no solo para honrar el legado de Caballero, sino también para aumentar la conciencia sobre la seguridad de los periodistas en México. Actualmente, la CNDH busca reforzar el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, impulsando políticas que fortalezcan su labor en un ambiente cada vez más desafiante.

El Día Nacional del Periodista debe ser un recordatorio de la relevancia del periodismo libre, un pilar fundamental para la democracia y la justicia en México.