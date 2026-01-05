Se Prevén Quiebras de Empresas ‘Zombie’ en el Reino Unido: Aumentará el Desempleo en 2026

Un nuevo informe advierte que el Reino Unido podría enfrentar un aumento del desempleo en 2026, impulsado por el colapso de empresas incapaces de adaptarse a un entorno económico desafiante.

El Desafío de las Empresas «Zombie»

El informe de la Resolution Foundation destaca que muchas empresas se están viendo afectadas por un aumento prolongado en las tasas de interés, los precios de la energía y el salario mínimo. Se prevé que esto lleve a la desaparición de compañías menos productivas que, durante años, han sobrevivido con dificultades.

Un Giro Potencial en la Productividad

Según el análisis, el año 2026 podría marcar un cambio significativo después de años de estancamiento en la productividad, un indicador crucial para mejorar los estándares de vida. Sin embargo, este giro podría venir acompañado de un aumento en el desempleo a medida que más empresas ineficaces se cierren.

Perspectivas desalentadoras pero esperanzadoras

Ruth Curtice, directora ejecutiva de la Resolution Foundation, afirmó que 2026 podría ser recordado como un año clave por economistas y demógrafos. A pesar de los desafíos, hay señales de que las empresas más eficientes podrían reemplazar a las que no logran adaptarse.

Condiciones Actuales del Mercado Laboral

A mediados de 2025, el desempleo alcanzó su nivel más alto fuera de la pandemia, con una tasa del 5.1% en octubre. Los retrasos en la contratación han llevado a una preocupación creciente entre los líderes empresariales, quienes destacan impuestos más altos y un salario mínimo creciente como disuasivos para la contratación.

La Amenaza de las Empresas en Dificultades

Los expertos han alertado sobre la existencia de «empresas zombie», que apenas generan suficientes ingresos para cubrir sus costos y mantienen a la economía estancada. Las tasas de interés bajas después de la crisis financiera de 2008 permitieron a estas empresas sobrevivir, pero la reciente tendencia de aumentos en las tasas está forzando un cambio.

Confianza Empresarial en Caída

Un informe de la British Chambers of Commerce (BCC) indica que la confianza empresarial ha caído a su nivel más bajo en tres años. Una encuesta reveló que menos de la mitad de las empresas anticipan un aumento en sus ingresos en el próximo año, y muchos han reducido sus proyectos de inversión.

Impacto a Largo Plazo y Necesidad de Apoyo

A pesar de los signos de un posible crecimiento en la productividad gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, la Resolution Foundation advierte que las pérdidas de empleo en el corto plazo serán un desafío importante. Hacen un llamado al gobierno para que se enfoque en mejorar los estándares de vida mientras se enfrentan estos cambios.

La Necesidad de Aumentar los Ingresos Disponibles

Curtice concluyó que el crecimiento del ingreso disponible está estancado y que es crucial tomar acciones para asegurar que 2026 sea un año de mejora en todos los aspectos económicos, especialmente para la población trabajadora.