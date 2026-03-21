InicioNoticias destacadasCuádruple Show en el Club Huergo: ¡Diversión Asegurada!
Noticias destacadas

Cuádruple Show en el Club Huergo: ¡Diversión Asegurada!

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Futsal Promocional: Cuatro Días de Acción en el Club Huergo

El próximo fin de semana se vivirá una intensa emoción en el Club Huergo, donde el torneo Apertura de futsal promocional contará con un extenso calendario de actividades desde el sábado hasta el martes.

Un Fin de Semana Lleno de Fútbol

Las competencias comenzarán a las 11 de la mañana y se extenderán hasta la noche, concentrando a equipos de diversas categorías en un evento deportivo imperdible.

Programación del Torneo

Sábado 21

C-11 2016

11:00 El Lobito Infantil – Halcones Dorados

11:40 Asturiano Celeste – Lanús Infantil

12:20 Nueva Chicago – La Súper Económica

13:00 Lanús – Los Rebeldes

13:40 MyL – PM Negro

14:20 Casino CR – PM Azul

C-13

15:00 Los Amigos – JM

15:50 El Pilar Celeste – Halcones Dorados

16:40 Lanús – Juanes Motos

17:30 Guerreros – MyL

18:20 Casino CR – Lanús Infantil A

C-15

19:10 Saavedra – Juan XXIII

20:00 Lanús Infantil – Malvinas Club

C-17

20:50 70/30 – Los Titanes

21:50 El Lobito – Deportivo DM Blanco

Domingo 22

C-11 2015

11:00 La Súper Económica – Halcones Dorados

11:40 Los Matadores – Juanes Motos

12:20 El Lobito Infantil – Asturiano Celeste

13:00 Casino CR – Vikingos HDP

13:40 Guardianes JL – Lanús Infantil

14:20 Parma – Comodoro

C-13

15:00 La 14 – El Pilar Azul

15:50 La Cigarra – El Lobito

16:40 Los Matadores – Juan XXIII

17:30 Parma – Saavedra

18:20 Lanús Infantil B – Inter

C-15

19:10 CyS – La Súper Económica

20:00 Milan – Los Matadores Rojo

C-17

20:50 Juan XXIII – Amigos del Poli

21:50 Inter – Saavedra

Lunes 23

C-11 2016

11:00 Nueva Chicago – PM Negro

11:40 Halcones Dorados – La Súper Económica

12:20 MyL – Casino CR

C-09 2018

13:00 MyL – Juanes Motos

13:40 Nero – JM

14:20 La Súper Económica – PM Azul

15:00 La Cigarra – PM Negro

C-15

15:40 Pietroberlli – Casino CR

16:30 Guardianes JL – MyL

17:20 70/30 – Juanes Motos

18:10 Lanús – Los Matadores Azul

C-17

19:00 Deportivo DM Negro – MyL

20:00 La Súper Económica – Alma Gaucha

21:00 CIPA – 707

22:00 Guardianes JL – Lanús

Martes 24

C-11 2016

11:00 Asturiano Celeste – Los Rebeldes

11:40 Lanús – PM Azul

12:20 El Lobito Infantil – Lanús Infantil

C-9 2017

13:00 PM Negro – Lanús

13:40 Los Matadores – JM

14:20 Asturiano Celeste – Milan F.I.

15:00 El Lobito – Casino CR

15:40 El Lobito Infantil – PM Azul

C-13

16:20 Parma – Lanús Infantil B

17:10 Los Amigos – Halcones Dorados

C-15

18:00 Galácticos – Deportivo DM

18:50 Lanús Infantil – Milan

C-17

19:40 Deportivo DM Blanco – Amigos del Poli

20:40 La Súper Económica – Lanús

21:40 70/30 – Saavedra

Artículo anterior
La IA irrumpe en Nasdaq y sacude el mercado laboral financiero
Artículo siguiente
Crisis en Medio Oriente: Trump evalúa reducir la guerra mientras EE. UU. alivia sanciones al petróleo iraní; Israel lanza ataques de represalia.
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments