Cuádruple Show en el Club Huergo: ¡Diversión Asegurada!

Futsal Promocional: Cuatro Días de Acción en el Club Huergo
El próximo fin de semana se vivirá una intensa emoción en el Club Huergo, donde el torneo Apertura de futsal promocional contará con un extenso calendario de actividades desde el sábado hasta el martes.
Un Fin de Semana Lleno de Fútbol
Las competencias comenzarán a las 11 de la mañana y se extenderán hasta la noche, concentrando a equipos de diversas categorías en un evento deportivo imperdible.
Programación del Torneo
Sábado 21
C-11 2016
11:00 El Lobito Infantil – Halcones Dorados
11:40 Asturiano Celeste – Lanús Infantil
12:20 Nueva Chicago – La Súper Económica
13:00 Lanús – Los Rebeldes
13:40 MyL – PM Negro
14:20 Casino CR – PM Azul
C-13
15:00 Los Amigos – JM
15:50 El Pilar Celeste – Halcones Dorados
16:40 Lanús – Juanes Motos
17:30 Guerreros – MyL
18:20 Casino CR – Lanús Infantil A
C-15
19:10 Saavedra – Juan XXIII
20:00 Lanús Infantil – Malvinas Club
C-17
20:50 70/30 – Los Titanes
21:50 El Lobito – Deportivo DM Blanco
Domingo 22
C-11 2015
11:00 La Súper Económica – Halcones Dorados
11:40 Los Matadores – Juanes Motos
12:20 El Lobito Infantil – Asturiano Celeste
13:00 Casino CR – Vikingos HDP
13:40 Guardianes JL – Lanús Infantil
14:20 Parma – Comodoro
C-13
15:00 La 14 – El Pilar Azul
15:50 La Cigarra – El Lobito
16:40 Los Matadores – Juan XXIII
17:30 Parma – Saavedra
18:20 Lanús Infantil B – Inter
C-15
19:10 CyS – La Súper Económica
20:00 Milan – Los Matadores Rojo
C-17
20:50 Juan XXIII – Amigos del Poli
21:50 Inter – Saavedra
Lunes 23
C-11 2016
11:00 Nueva Chicago – PM Negro
11:40 Halcones Dorados – La Súper Económica
12:20 MyL – Casino CR
C-09 2018
13:00 MyL – Juanes Motos
13:40 Nero – JM
14:20 La Súper Económica – PM Azul
15:00 La Cigarra – PM Negro
C-15
15:40 Pietroberlli – Casino CR
16:30 Guardianes JL – MyL
17:20 70/30 – Juanes Motos
18:10 Lanús – Los Matadores Azul
C-17
19:00 Deportivo DM Negro – MyL
20:00 La Súper Económica – Alma Gaucha
21:00 CIPA – 707
22:00 Guardianes JL – Lanús
Martes 24
C-11 2016
11:00 Asturiano Celeste – Los Rebeldes
11:40 Lanús – PM Azul
12:20 El Lobito Infantil – Lanús Infantil
C-9 2017
13:00 PM Negro – Lanús
13:40 Los Matadores – JM
14:20 Asturiano Celeste – Milan F.I.
15:00 El Lobito – Casino CR
15:40 El Lobito Infantil – PM Azul
C-13
16:20 Parma – Lanús Infantil B
17:10 Los Amigos – Halcones Dorados
C-15
18:00 Galácticos – Deportivo DM
18:50 Lanús Infantil – Milan
C-17
19:40 Deportivo DM Blanco – Amigos del Poli
20:40 La Súper Económica – Lanús
21:40 70/30 – Saavedra