Desaparece hermana de Marcos ‘Huevo’ Acuña en Zapala, Neuquén: buscan su paradero

La familia del futbolista vive momentos de angustia ante la misteriosa desaparición de Fabiana Edith Muñoz, en un caso que inquieta a toda la comunidad.

Este sábado 17, la noticia de la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana del conocido futbolista Marcos ‘Huevo’ Acuña, ha causado gran conmoción en Zapala, provincia de Neuquén. La mujer de 42 años salió de su hogar el viernes a las 17:30 y hasta el momento no ha regresado, generando una creciente preocupación entre sus seres queridos.

Iniciativa familiar y búsqueda comunitaria

Ante la falta de noticias, la familia emprendió rápidamente la búsqueda y realizó la denuncia policial correspondiente. El operativo se ha ampliado y se cuenta con la colaboración activa de vecinos y amigos, quienes recorren las áreas cercanas y utilizan las redes sociales para difundir la situación y solicitar ayuda.

Un llamado urgente por la salud de Fabiana

La madre de Fabiana, Sara, ha compartido su preocupación, mencionando que su hija presenta un problema de salud que incrementa la urgencia por encontrarla. En sus declaraciones, se mostró angustiada: “Mi hija ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”. La inquietud no solo recae en su paradero, sino también en la necesidad de atención médica inmediata.

Detalles sobre la desaparición

Según el informe de la Policía de Neuquén, Fabiana fue vista por última vez en su vivienda, situada en calle Antártida Argentina, casa 26. La descripción proporcionada detalla que es de tez trigueña, con cabello castaño y contextura delgada. En el momento de su desaparición, llevaba un gorro negro, una campera rompeviento verde, jeans azules y zapatillas rosas.

Un llamado a la colaboración

Las autoridades instan a cualquiera que tenga información relevante a comunicarse al 101 o al teléfono 2942-408862, que ha sido designado para este caso. La comunidad de Zapala se mantiene alerta en la espera de cualquier novedad que pueda ayudar a resolver el misterio detrás de esta desaparición.