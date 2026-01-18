Marinera: El sacrificio que la llevó de la pesca a la televisión

Con una historia de lucha y determinación, Paola Rodríguez Donn ha forjado su camino en el mundo de la pesca langostinera, desafiando estereotipos y demostrando que las mujeres también tienen un lugar en este masculino oficio. No te pierdas su historia en la nueva serie Captura Salvaje.

Una conexión irremediable con el mar

A sus 21 años, Paola dejó su hogar en Bahía Blanca impulsada por un sueño: convertirse en marinera. Se embarcó en una travesía hacia el sur, con una libreta de embarque y un deseo irrefrenable de dedicarse a la pesca.

El camino hacia el éxito no fue fácil

Hoy, con 45 años y 24 de experiencia, Paola se refleja en su pasado con orgullo y optimismo. La protagonista de Captura Salvaje, una serie documental emitida por eltrece, se adentra en el competitivo mundo de la pesca en Puerto Rawson, Chubut.

Luchando contra la adversidad

El camino de Paola estuvo marcado por dificultades. Recordando su llegada a Comodoro Rivadavia, Paola revivió la soledad de aquellas noches frías: “Dormí casi un mes en la terminal de micros”. Sin embargo, cada «no» que recibía la motivaba a seguir buscando oportunidades, recordando las palabras de su padre: “El no ya lo tenés, buscá el sí”.

Un entorno desafiante

En su inicio, enfrentó el machismo de un entorno dominado por hombres. «Ser mujer era una desventaja», confiesa. Sin embargo, persistió y poco antes de cumplir un mes en la calle, consiguió su primer embarque en un barco cajonero.

El sacrificio de ser marinera

Ahora, Paola trabaja en condiciones que requieren mucho sacrificio físico y emocional. En Rawson, su rutina comienza antes del amanecer: “Salimos con la marea, acomodamos redes y sacamos los langostinos”, detalla.

Una madre y un ejemplo a seguir

Paola vive con la constante preocupación de estar lejos de sus tres hijos, especialmente de su hija mayor, Flor. Cada vez que se embarca, el vínculo se vuelve más significativo, evidenciando el sacrificio que implica su profesión.

Un entorno laboral hostil

Pese a haber encontrado buenos colegas, la marinera ha lidiado con actitudes despectivas por parte de algunos hombres. «Es una lucha constante», afirma, resaltando la disparidad que enfrenta a diario en su trabajo.

Captura Salvaje: visibilizando la realidad

El nuevo documental muestra las complejidades de la pesca en el océano Atlántico, resaltando no solo la destreza necesaria para este trabajo, sino también la lucha contra el machismo. «No hay guiones, es nuestra lucha diaria», comenta Paola, quien también ha comenzado a recibir mensajes de mujeres interesadas en seguir su camino.

Un llamado a la igualdad en el sector

Paola concluye con un mensaje claro: «El sector pesquero necesita igualdad laboral. Si mi historia ayuda a otras chicas, bienvenido sea». Su participación en Captura Salvaje busca abrir el diálogo sobre los desafíos y oportunidades para las mujeres en la pesca.

Paola se presentará en el segundo episodio de Captura Salvaje, que se transmite cada sábado a las 23.15 por eltrece. ¡Sigue su travesía y descubre la verdad detrás del mundo de la pesca!