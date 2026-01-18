¿Menos Impuestos, Mejor Futuro? Claves sobre la Reducción del Inmobiliario en Córdoba

El Gobierno de Córdoba desvela los nuevos cedulones del Impuesto Inmobiliario para 2026, en un movimiento que busca aliviar la carga fiscal sobre las familias. Sin embargo, los detalles revelan un panorama más complejo que invita a la reflexión.

Reducción Fiscal: Una Medida Bien Recibida

La administración de Martín Llaryora ha presentado esta medida como parte de su Plan de Reducción de Impuestos 2026. Según datos oficiales, los propietarios de vivienda única con valuaciones fiscales de hasta $124 millones podrán beneficiarse de un descuento automático del 25%. Este alivio se complementa con rebajas adicionales para los contribuyentes cumplidores y aquellos que opten por pagos anuales y digitales.

Un Mensaje de Estabilidad Fiscal

Desde el Centro Cívico, la propuesta se enmarca en un esfuerzo por brindar previsibilidad fiscal en tiempos de incertidumbre económica. La Provincia destaca que estas políticas no comprometen el equilibrio fiscal ni la inversión pública.

El Costo Real de la Medida: Inflación y Números

A pesar de las promesas de alivio, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sugiere que la situación es más complicada. El análisis mostró que, si bien los contribuyentes con un cedulón con reducciones del 25% pagan un 43% menos en términos reales, aquellas propiedades con aumentos nominales también experimentan reducciones, aunque menores.

Desigualdad en los Beneficios

Sin embargo, esta reducción no es uniforme. El impacto depende de múltiples factores, como el tipo de propiedad y su ubicación. Esto significa que algunos contribuyentes disfrutarán de beneficios significativos, mientras que otros verán cambios marginales en sus impuestos.

Recaudación y Sostenibilidad Fiscal en Cuestión

El IARAF advierte que la recaudación del impuesto inmobiliario podría caer en 2026. La Provincia deberá encontrar maneras de compensar esta disminución, ya sea mediante aumentos en otros tributos o recortes en el gasto, para mantener su equilibrio fiscal.

Impacto en la Estructura Impositiva

Una crítica central sugiere que la disminución del impuesto inmobiliario afecta la participación de impuestos más progresivos, como los patrimoniales, al mismo tiempo que refuerza la carga sobre impuestos a la actividad económica, que impactan a los sectores de menores ingresos de manera más intensa.

Mirando el Futuro: ¿Hacia Dónde se Dirige Córdoba?

El Gobierno se centra en ofrecer alivio inmediato al contribuyente, mientras que desde el IARAF se propone un análisis más profundo de las implicancias a largo plazo de estas políticas. La reducción del Impuesto Inmobiliario para 2026 es real, pero plantea dudas sobre la equidad y sostenibilidad del sistema tributario provincial en el futuro.