Detenida y Obligada a Usar Tobillera Electrónica

Escándalo en Brasil: Abogada Argentina Detenida por Actitudes Racistas

Agostina Paez, una reconocida abogada e influencer de 29 años, se encuentra en serios problemas tras ser captada en video realizando gestos racistas hacia empleados de un bar en Río de Janeiro. La Justicia brasileña ya tomó cartas en el asunto y la joven enfrenta importantes consecuencias legales.

Paez, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba de viaje con amigas cuando tuvo un encontronazo en un bar de Ipanema. Luego de un malentendido sobre la cuenta, la situación se tornó tensa y culminó en un gesto ofensivo que la obligó a enfrentar la ley en Brasil.

Un Encuentro Tenso que Derivó en Controversia

Todo comenzó cuando el personal del bar informó a Paez y su grupo sobre un error en la cuenta de consumos. Sin embargo, pronto se convirtió en un episodio bochornoso. En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver cómo, tras salir del local, Paez y sus amigas reacciona de manera desafortunada. La abogada, con un top blanco y un short de jean, hizo gestos imitando a primates, acompañados de gritos inapropiados.

La Respuesta del Personal y la Detención

La reacción del equipo del bar no se hizo esperar. Considerando los gestos como racistas, decidieron presentar una denuncia. La Policía Militar de Brasil actuó rápidamente, deteniendo a Paez y reteniendo su pasaporte. Como medida cautelar, se le impuso el uso de una tobillera electrónica para evitar cualquier intento de fuga mientras se lleva adelante la investigación.

Impacto en la Vida Personal y Profesional de Paez

El caso no solo ha golpeado su imagen profesional, sino que también ha reabierto viejas heridas familiares. Agostina es hija de Mariano Paez, empresario del transporte, que enfrentó serios problemas legales por un caso de violencia de género que se resolvió recientemente. En declaraciones anteriores, Paez distanció su reputación personal de las acciones de su padre, diciendo: «¿Yo qué culpa tengo de lo que haga mi papá? Yo no lo defiendo». Sin embargo, tras este episodio en Brasil, su defensa se complica considerablemente.

Repercusiones en Redes Sociales