Demócratas presionan a candidato de Trump para liderar el Comando Sur en asunto Venezuela

El senador Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, busca aclarar los planes de la administración Trump tras el ataque que resultó en la caída de Nicolás Maduro. La situación en Venezuela plantea interrogantes cruciales sobre la respuesta militar estadounidense.

En una reciente audiencia, Jack Reed interrogó al teniente general Francis Donovan, nominado por Trump para dirigir el Comando Sur de EE. UU. La operación militar que capturó a Maduro fue elogiada, pero Reed subrayó que la estrategia sobre futuros ataques y la lucha contra narcotraficantes sigue siendo confusa y peligrosa.

Dudas sobre el Futuro Militar en el Caribe

“No está claro si continuarán los ataques militares contra embarcaciones del narcotráfico, o si el enfoque se limitará a interceptar tanqueros de petróleo venezolano”, indicó Reed. Además, cuestionó la falta de planes viables si se produjera un colapso total del gobierno venezolano.

El Impacto de la Renuncia del Almirante Holsey

La audiencia también abordó la renuncia inesperada del almirante Alvin Holsey del Comando Sur, en un contexto de operación militar sin precedentes diseñado para enfrentar los cárteles latinoamericanos. Reed destacó la gravedad de la situación y la ausencia de respuestas concretas de la administración sobre la seguridad en la región.

Evaluaciones Complicadas en el Senado

El impacto de la destitución del general Timothy Haugh como jefe de la NSA y el Comando Cibernético también fue un tema candente. Reed criticó esta decisión, aparentemente influenciada por figuras de la derecha, como la influencer Laura Loomer, subrayando la inestabilidad que estas decisiones pueden generar.

Frustración en el Comité

Durante la audiencia, tanto demócratas como republicanos expresaron su frustración ante la falta de respuestas claras. El presidente del comité, Roger Wicker, instó a Donovan y a Rudd a compartir más honestamente sus opiniones respecto a las responsabilidades que están por asumir.

“Es crucial que expresen cómo se sienten. La claridad en su perspectiva es necesaria en este momento crítico”, enfatizó Wicker, reflejando la preocupación general por el rumbo que tomará la política militar estadounidense en América Latina.