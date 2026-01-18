Dique La Quebrada: Se activa válvula tras alcanzar el nivel de vertedero

Las intensas precipitaciones en Sierras Chicas han llevado al embalse del dique La Quebrada a alcanzar su cota de vertedero, generando importantes maniobras de evacuación que marcan un hecho inédito en los últimos ocho años.

El Gobierno de Córdoba ha informado que, debido a las recientes lluvias, se activaron las válvulas de evacuación del dique La Quebrada, permitiendo un manejo controlado del caudal. Esta situación es particularmente relevante dado el prolongado déficit hídrico experimentado en años anteriores.

La Importancia del Dique La Quebrada

De acuerdo con un comunicado de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), se realizó la apertura de una válvula con caudal mínimo para equilibrar el ingreso de agua en el embalse. “Es la primera vez en aproximadamente ocho años que se utiliza esta válvula específica”, señala el informe.

Guillermo Vilchez, presidente de la APRHI, detalló que esta acción es crucial para mantener un nivel adecuado de agua que sirva para potabilización durante todo el año. “Estamos trabajando para bajar el nivel del embalse y equilibrar lo que ingresan los ríos con lo que se puede evacuar”, explicó.

Manejo Controlado en Situaciones Críticas

El manejo controlado de las válvulas es vital no solo para la potabilización, sino también para proteger la infraestructura y las áreas aledañas. Vilchez agregó que “si no tuviéramos fuentes de agua y sistemas de almacenamiento, sería muy difícil desarrollar las actividades a lo largo del año”.

Las lluvias no solo beneficiaron al dique La Quebrada sino que también elevaron los niveles en otros embalses de la provincia, un alivio después de meses de escasez hídrica. La gestión planificada garantiza una evacuación segura del excedente, mitigando riesgos tanto para las infraestructuras como para las zonas situadas ríos abajo.