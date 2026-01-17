¿De dónde provienen los dólares? Clave para que el BCRA adquiera u$s10.000 millones.

El dólar oficial ha registrado su mayor descenso en más de dos meses, generando un revuelo en el ámbito financiero. ¿Cómo seguirá la situación con un mercado en constante evolución?

El dólar oficial minorista ha experimentado una caída de $15 (1%), situándose en $1455 en la pizarra del Banco Nación. En el mercado mayorista, la divisa también se ha depreciado, bajando 0,7% a $1.430, el valor más bajo en casi dos meses, desde el 21 de noviembre. Por otro lado, los dólares financieros muestran movimientos variados: el contado con liquidación se vende a $1515 (+0,2%) y el MEP a $1470 (-0,2%). En el mercado informal, el blue se encuentra en $1505.

Desafíos Financieros: Manteniendo la Estabilidad del Dólar

Tras el reciente pago de cupones y amortizaciones de deuda soberana, el mercado ahora se enfrenta a la crítica cuestión de cómo lograr la estabilidad del dólar. El Banco Central ha comenzado a adquirir divisas nuevamente, pero el contexto sigue siendo tenso debido a un esquema recalibrado de bandas y un mercado de pesos que aún enfrenta desafíos.

La Clave: Oferta de Dólares

En este contexto, la atención se centra en la oferta neta de dólares que la economía puede generar. Factores esenciales como la cosecha, la producción de energía y minería, así como los precios internacionales, son determinantes. Además, la confianza del sector privado juega un rol crucial: ¿invertirá o optará por refugiarse en medidas de cobertura?

El Rol de las Tasas de Interés y su Impacto en Inversiones

La volatilidad reciente ha subrayado que el equilibrio monetario no está garantizado. Las decisiones del Banco Central para absorber pesos y ajustar la demanda de cobertura en el mercado se traducen en un efecto directo en el costo del dinero, afectando así las decisiones de inversión y dolarización.

Pago de Deuda: ¿Un Efecto Limitado en el Riesgo País?

El reciente pago de cupones y amortizaciones, que asciende aproximadamente a USD 4.200 millones, se financió en gran parte a través de un acuerdo de repurchase por USD 3.000 millones. Sin embargo, el riesgo país apenas disminuyó en los días siguientes, reflejando una respuesta limitada del mercado a esta operación.

Un Proceso Gradual para la Acumulación de Reservas

A partir del 5 de enero, el Banco Central inició un proceso de acumulación de reservas, registrando compras netas por USD 515 millones hasta la fecha. No obstante, los expertos advierten que este proceso será gradual, dependiendo de la oferta de flujos en la balanza de pagos.

Un Nuevo Esquema de Bandas: Más Margen, Pero Depende de la Inflación

El BCRA ha recalibrado el esquema de bandas con el objetivo de acumular reservas. No obstante, el éxito del nuevo enfoque dependerá de la dinámica inflacionaria, que sigue siendo un factor crucial para la estabilidad monetaria.

El Desafío de los Flujos de Dólares: ¿De Dónde Provendrán?

La economía enfrenta la pregunta fundamental: ¿de dónde saldrán los dólares para satisfacer la demanda? Con un objetivo de compras que fluctúa entre USD 10.000 y 17.000 millones, la oferta de divisas dependerá de variables como los precios de las materias primas y la salud del PBI de los principales socios comerciales.

Riesgo País y Políticas Monetarias: Un Equilibrio Delicado

Un posible aumento en el tipo de cambio podría generar inercia inflacionaria. Sin embargo, si el Banco Central logra una acumulación persistente de reservas, esto podría resultar en una compresión del riesgo país, mejorando las condiciones financieras a largo plazo.

Inversiones Inteligentes: Estrategias en un Entorno Cambiante

Los analistas sugieren adoptar posiciones tanto en instrumentos CER como en activos dollar-linked, apuntando a un ajuste gradual del tipo de cambio ante la inflación. Subrayando que la relación entre la banda cambiaria y la inflación es más relevante que nunca.