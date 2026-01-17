Monedas de América Latina Impulsan el Repunte de Mercados Emergentes

Un reciente repunte de las divisas en la región destaca el potencial de América Latina frente a la volatilidad global, impulsadas por la compra masiva del banco central argentino y el fortalecimiento del peso mexicano.

Las monedas de América Latina experimentaron un notable aumento en sus valores el jueves, superando los niveles previos tras una caída en los mercados emergentes. Este rebote se produjo en medio de reportes de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos que fueron menos favorables de lo esperado.

Un Incremento Notable en las Divisas de la Región

Las divisas de mercados emergentes en general mostraron ganancias modestas, pero América Latina se destacó claramente. El peso mexicano lideró con un incremento aproximado del 0,7% frente al dólar, mientras que el peso argentino también subió significativos puntos tras la compra de US$187 millones en el mercado local por parte del banco central, una de las mayores adquisiciones en meses. El real brasileño avanzó más del 0,5%, aún marcando un inicio de año sólido para las monedas latinoamericanas.

Fortalezas de los Mercados Emergentes

“Las monedas de mercados emergentes continúan sobrepasando a las de mercados desarrollados», afirmó Alejandro Cuadrado, jefe de estrategia de divisas y América Latina en BBVA. Resaltó que hay una creciente demanda por estas monedas, posicionando a América Latina como una de las regiones con mejor rendimiento en un momento donde se observa un fuerte flujo de inversión.

Reacción a las Solicitudes de Desempleo en EE.UU.

Este repunte en el mercado cambiario latinoamericano se dio, incluso, cuando los datos de desempleo en Estados Unidos sugirieron que no hay urgencia para reducir las tasas de interés, lo que había generado inicialmente aversión al riesgo y arrastrado a la baja a muchas monedas emergentes. Sin embargo, las divisas latinoamericanas demostraron una notable resiliencia.

Expectativas para el Real Brasileño y el Peso Chileno

Se prevé que el real brasileño seguirá beneficiándose en el primer semestre de 2026, impulsado por tasas de interés elevadas y un banco central restrictivo. Erwin He, estratega de mercados emergentes en Standard Chartered, añadió que el real y el peso chileno tienen un panorama positivo para los próximos meses antes de que un intenso calendario electoral eleve la volatilidad en la región.

Inicio de Año Positivo para las Acciones de Mercados Emergentes

Las acciones de mercados emergentes también comenzaron el año con buen pie, logrando ganancias de más del 5%. Sin embargo, el jueves el índice MSCI se mantenía prácticamente estable, tras un periodo de repunte que perdió impulso, a pesar de los amplios planes de inversión de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) que generaron optimismo en el mercado tecnológico.

Impacto de la IA en los Mercados

Los anuncios de TSMC sobre un gasto de capital de hasta US$56.000 millones están alimentando un renovado interés por la inteligencia artificial, que había enfrentado preocupaciones sobre su valoración a finales de 2025. Esto se tradujo en un aumento significativo en las acciones de empresas relacionadas en Europa, reflejando un ambiente optimista que podría favorecer a los mercados emergentes.

Estabilidad Internacional y sus Efectos

En el contexto internacional, los precios del petróleo y de metales preciosos retrocedieron, especialmente luego de las declaraciones del presidente de EE.UU., que indicaron una desescalada en las tensiones con Irán. El avance en los precios del cobre ha llevado a que la bolsa de Zambia se destaque como una de las más rentables del mundo en las primeras semanas de 2026.

Mientras tanto, el won surcoreano continuó su caída alcanzando un mínimo de 17 años frente al dólar, presión que proviene de la demanda local de divisas, a pesar de un inusual respaldo verbal de funcionarios estadounidenses.