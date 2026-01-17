Reducción de Multas en Córdoba: Nuevos Precios de Infracciones Tras la Baja de la UF

Desde el lunes 12 de enero, las multas de la Policía Caminera de Córdoba han experimentado una notable disminución gracias a la reciente ajuste en el valor de la Unidad Fija de Multa (UF). Este cambio, influenciado por la baja en el precio del combustible, repercute directamente en el bolsillo de los conductores.

La Unidad Fija de Multa ha pasado de $1.696 a $1.631, lo que representa una reducción del 3,8% y afecta todos los montos que los automovilistas deberán abonar en caso de ser sancionados por infracciones de tránsito.

Impacto de la Nueva Unidad Fija de Multa

El ajuste del valor de la UF aplica a toda la gama de sanciones, que varían desde infracciones leves hasta las más severas. Por ejemplo, en casos de alcoholemia positiva, la multa máxima asciende a $3.262.000.

Estructura de las Sanciones

Con la nueva UF, los valores de las infracciones se establecen de la siguiente manera:

Infracciones leves: de 20 a 100 UF, con multas que oscilan entre $32.620 y $163.100 y una posible quita de hasta 2 puntos del carnet de conducir.

Infracciones graves: de 100 a 200 UF, con pautas de sanción que van de $163.100 a $326.400 y pérdida de entre 2 y 5 puntos.

Infracciones muy graves: de 200 a 400 UF. Las multas fluctuán entre $326.400 y $652.800, con una reducción de hasta 20 puntos.

Infracciones máximas: de 1.200 a 2.000 UF, donde las multas varían entre $1.957.200 y $3.262.000, además de inhabilitación para conducir y, en ciertos casos, denuncias penales.